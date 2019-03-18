18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde TSK'nın arşivinden yeni fotoğraflar
Genelkurmay Başkanlığı Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılında daha önce yayınlanmamış fotoğrafları paylaştı. Çanakkale Zaferi'ne ilişkin Genelkurmay Başkanlığı arşivlerinde, siperde elleri tetikte bekleyen Mehmetçikten yemek dağıtımına, cephe hattında gönüllü bombacılık yapan küçük çocuktan düşman donanmasını batıran topçulara kadar çok sayıda fotoğraf yer alıyor.
Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal
Bu öyle alelâde bir taarruz değil, herkesin başarılı olmak veya ölmek azmiyle harekete hazır olduğu taarruzdur. Hattâ ben komutanlara şifahen verdiğim emirlerde şunu ilâve etmişimdir:
'Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında, yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir.'
Kahraman Mehmet Çavuş
'Sağ kolumu kaybettim. Zararı yok. Sol kolum var. Onunla da pekâlâ iş görebilirim. Beni üzen ve yeniden birliğime katılarak, düşmanla çarpışmama engel olan şey, yaramın henüz kapanmamış olmasıdır. Hastahaneden çıkıp, harbe iştirak edemediğim için beni mazur görünüz. Affediniz komutanım.'
Mehmet Çavuş´un hastaneden yazdığı mektuptan