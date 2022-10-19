19 EKİM HSK YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA LİSTESİ TAMAMI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! Hakim, Savcı, Adli -İdari Yargı...
HSK atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Son dakika haberiyle birlikte çeşitli derecelerdeki görev sürelerini tamamlayan adli yargı hakimi, cumhuriyet başsavcısı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin isim listeleri belli oldu. İşte 19 EKİM HSK YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA LİSTESİ TAMAMI FULL LİSTE RESMİ GAZETE!
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer alırken, Merve Aksu İstanbul Hakimi, Çağlayan Özbay İstanbul Anadolu Hakimliğine, Haluk Emre Sofuoğlu Yargıtay Tetkik Hakimi, Hatice Bahar Tertemiz Ateşcan Diyarbakır Hakimi olarak bulundu.
19 EKİM HSK KARARLARI RESMİ GAZETE!
HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.
Sürelerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.