19 EKİM HSK YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA LİSTESİ TAMAMI FULL LİSTE RESMİ GAZETE! Hakim, Savcı, Adli -İdari Yargı...

19 EKİM HSK KARARLARI RESMİ GAZETE!

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselip 31 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere ilk defa birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarının isimlerinden oluşan listelere yer verildi. Listede 38 hakim, 20 savcı ve 5 idari yargı hakiminin ismi yer aldı.