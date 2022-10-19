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Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi

Rize'de fırlatılan yerli ve milli füzemiz Tayfun dünya gündemine oturdu. Hedefleri tam isabetle imha etmeyi başaran Tayfun'u manşetine taşıyan Bloomberg, "Gizlice üretildi" derken Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi.

19.10.2022 11:33 - Son Güncelleme: 19.10.2022 11:33
Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi

Savunma sanayiinde atılımlarını sürdüren Türkiye, yerli imkanlarla geliştirilen yeni bir füzeyi daha test etti.

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Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi

"Tayfun" adlı füzenin test atışı, Rize-Artvin Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi

Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan Sinop açıklarına doğru yapılan atışta, 561 kilometre uzaklıktaki hedef başarılı bir şekilde vuruldu.

Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi

BLOOMBERG: GİZLİCE ÜRETİLDİ

Füze denemesi, uluslararası medyanın gündemine oturdu. ABD basınından Bloomberg, "Türkiye, gizlice üretilen balistik füzeyi test etti" diye yazdı.

Liman kenti Rize'deki havalimanından sabah saatlerinde yapılan ateşleme işlemi için mobil platformun kullanıldığı belirtildi.

Haberde, "Tayfun olarak adlandırılan gizli füze projesi birkaç yıldır devam ediyor." notuna yer verildi.

Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi

PROTO THEMA: YUNANİSTAN KAPSAMA ALANINDA

Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi.

Roketsan'ın geliştirdiği füzenin, 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı.

"Tayfun"un birkaç testten geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılacağı ayrıntısına dikkat çekildi.

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