Yerli ve milli füze Tayfun dünya gündeminde! Bloomberg: Gizlice üretildi
Rize'de fırlatılan yerli ve milli füzemiz Tayfun dünya gündemine oturdu. Hedefleri tam isabetle imha etmeyi başaran Tayfun'u manşetine taşıyan Bloomberg, "Gizlice üretildi" derken Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi.
Milli Savunma Bakanlığı'na ait aprondan Sinop açıklarına doğru yapılan atışta, 561 kilometre uzaklıktaki hedef başarılı bir şekilde vuruldu.
BLOOMBERG: GİZLİCE ÜRETİLDİ
Füze denemesi, uluslararası medyanın gündemine oturdu. ABD basınından Bloomberg, "Türkiye, gizlice üretilen balistik füzeyi test etti" diye yazdı.
Liman kenti Rize'deki havalimanından sabah saatlerinde yapılan ateşleme işlemi için mobil platformun kullanıldığı belirtildi.
Haberde, "Tayfun olarak adlandırılan gizli füze projesi birkaç yıldır devam ediyor." notuna yer verildi.
PROTO THEMA: YUNANİSTAN KAPSAMA ALANINDA
Yunanistan basınından Proto Thema gazetesi, füze ile ilgili "Yunanistan kapsama alanında" şeklindeki yorumlara yer verdi.
Roketsan'ın geliştirdiği füzenin, 561 kilometre mesafedeki hedefi tam isabetle vurduğu aktarıldı.
"Tayfun"un birkaç testten geçtikten sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterine katılacağı ayrıntısına dikkat çekildi.