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Kayseri yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Kayseri kar tatili var mı?

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava ve kar yağışı, Kayseri'de de gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle öğrenciler, veliler ve öğretmenler, "Kayseri'de yarın okullar tatil mi?" sorusunun cevabını merak ediyor. Kayseri Valiliği'nden gelecek açıklamalar büyük bir dikkatle takip ediliyor. İşte konuya dair detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Kasım 2024 , 10:25 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 10:25
Kayseri yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Kayseri kar tatili var mı?

26 Kasım Kayseri Kar Tatili Var mı? Okullar Yarın Tatil Mi?

26 Kasım Salı günü itibarıyla, Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava şartlarını değerlendirerek karar vereceği tahmin ediliyor. Tatil kararı açıklandığı anda, bu sayfa güncellenerek sizlerle paylaşılacaktır.

KAYSERİ VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Kayseri yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Kayseri kar tatili var mı?

Meteoroloji'den Kayseri ve Çevresi İçin Kritik Uyarılar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kayseri dahil olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı turuncu kodlu uyarı yaptı. Özellikle şehir merkezi ve çevre ilçelerde, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artıracağı belirtiliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 15 derece altına düşeceği öngörülüyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kayseri yarın okullar tatil mi? 26 Kasım Kayseri kar tatili var mı?

Kayseri'de Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Kayseri'de 26 Kasım Pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Gün içinde sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde ise daha soğuk bir hava bekleniyor. Bu durum, hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımı etkileyebilir.

Kayseri'nin detaylı hava durumunu öğrenmek için buraya tıklayın:
Kayseri Hava Durumu Tahminleri

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