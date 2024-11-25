26 Kasım Kayseri Kar Tatili Var mı? Okullar Yarın Tatil Mi? 26 Kasım Salı günü itibarıyla, Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava şartlarını değerlendirerek karar vereceği tahmin ediliyor. Tatil kararı açıklandığı anda, bu sayfa güncellenerek sizlerle paylaşılacaktır. KAYSERİ VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji'den Kayseri ve Çevresi İçin Kritik Uyarılar Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kayseri dahil olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı turuncu kodlu uyarı yaptı. Özellikle şehir merkezi ve çevre ilçelerde, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artıracağı belirtiliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 15 derece altına düşeceği öngörülüyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.