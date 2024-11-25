26 Kasım Salı günü itibarıyla, Kayseri'de okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hava şartlarını değerlendirerek karar vereceği tahmin ediliyor. Tatil kararı açıklandığı anda, bu sayfa güncellenerek sizlerle paylaşılacaktır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kayseri dahil olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı turuncu kodlu uyarı yaptı. Özellikle şehir merkezi ve çevre ilçelerde, akşam saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini artıracağı belirtiliyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 15 derece altına düşeceği öngörülüyor. Yüksek kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre Kayseri'de 26 Kasım Pazar günü yoğun kar yağışı etkili olacak. Gün içinde sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşerken, gece saatlerinde ise daha soğuk bir hava bekleniyor. Bu durum, hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımı etkileyebilir.
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