26 Kasım kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler peş peşe DUYURDU! MEB son dakika

26 KASIM 2024 KAR TATİLİ OLAN İLLER

Çankırı'dan Niğde'ye, Tokat'tan Trabzon'a Kar Tatili

Çankırı'da, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma riskine karşı alınan önlemler kapsamında, 26 Kasım'da tüm kademe ve türdeki okullar tatil edildi. Niğde'de de benzer bir durum söz konusu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, il genelindeki okullarda eğitime ara verildi.

Tokat'ta, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde eğitim tatil edildi, özellikle taşımalı eğitimde sorun yaşanmaması için önlem alındı.