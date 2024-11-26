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26 Kasım kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler peş peşe DUYURDU! MEB son dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, kötü hava koşullarının etkisini artırdığı bu günlerde peş peşe uyarılar yayımlıyor. Meteoroloji, birçok il için turuncu kodlu uyarılar verirken, AFAD da çeşitli bölgelerde alarm durumuna geçti. Özellikle öğrenciler ve veliler, "26 Kasım 2024'te okullar tatil mi?" ve "Hangi illerde kar tatili var?" sorularına yanıt arıyor. İşte güncel gelişmeler ve detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 08:47 Güncelleme Tarihi :26 Kasım 2024 , 10:01
26 Kasım kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler peş peşe DUYURDU! MEB son dakika

Yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceği birçok il için turuncu ve sarı kodlu uyarılar yayınladı. AFAD da sel, tipi ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Bu uyarılar, özellikle öğrenciler ve veliler için "Okullar tatil olacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

26 Kasım kar tatili olan iller hangileri!

26 Kasım kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler peş peşe DUYURDU! MEB son dakika

26 KASIM 2024 KAR TATİLİ OLAN İLLER

Türkiye'nin birçok ilinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde eğitime ara verildi.

26 KASIM'DA EĞİTİME ARA VERİLEN TÜM İLLER İÇİN TIKLAYIN!

26 Kasım kar tatili olan iller! Bugün okullar tatil mi? Valilikler peş peşe DUYURDU! MEB son dakika

26 KASIM 2024 KAR TATİLİ OLAN İLLER

Çankırı'dan Niğde'ye, Tokat'tan Trabzon'a Kar Tatili

Çankırı'da, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kar ve buzlanma riskine karşı alınan önlemler kapsamında, 26 Kasım'da tüm kademe ve türdeki okullar tatil edildi. Niğde'de de benzer bir durum söz konusu. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle, il genelindeki okullarda eğitime ara verildi.

Tokat'ta, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgelerde eğitim tatil edildi, özellikle taşımalı eğitimde sorun yaşanmaması için önlem alındı.

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