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Ankara yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava ve yoğun kar yağışı, başkent Ankara'da da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Öğrenciler ve veliler, "28 Kasım'da Ankara'da okullar tatil olacak mı?" sorusunun yanıtını merakla bekliyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği bu günlerde okulların tatil edilip edilmeyeceği en çok konuşulan konu haline geldi.

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Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:08 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:08
Ankara yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Ankara kar tatili var mı?

28 Kasım Ankara Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil Mi?

Ankara'da bugün ve yarın (27-28 Kasım) okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava koşullarını ve ulaşım durumunu değerlendirerek öğrencilerin güvenliği için en uygun kararı verecek. Konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, bu haberden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ankara Kar Tatili Var mı? Valilik AÇIKLAMASI

Ankara yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Meteoroloji'den Ankara İçin Kritik Uyarı

İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumu: Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle bölgenin doğusunda, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek, ayrıca buzlanma ve don olayları da etkili olacak. Bu olumsuz hava koşullarının ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor.

Ankara yarın okullar tatil mi? 28 Kasım Ankara kar tatili var mı?

Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji'nin tahminlerine göre Ankara'da soğuk hava dalgası etkisini artıracak. Gün içinde yoğun kar yağışı beklenirken, akşam saatlerinde ise buzlanma ve don riski bulunuyor. Vatandaşların, özellikle ulaşımda dikkatli olması ve tedbirli davranması öneriliyor. Ankara'nın güncel hava durumunu öğrenmek için buraya tıklayın.

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