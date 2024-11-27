28 Kasım Ankara Kar Tatili Var mı? Yarın Okullar Tatil Mi? Ankara'da bugün ve yarın (27-28 Kasım) okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Valilik, hava koşullarını ve ulaşım durumunu değerlendirerek öğrencilerin güvenliği için en uygun kararı verecek. Konuyla ilgili resmi bir duyuru yapıldığında, bu haberden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Ankara Kar Tatili Var mı? Valilik AÇIKLAMASI

Meteoroloji'den Ankara İçin Kritik Uyarı İç Anadolu Bölgesi'nde hava durumu: Bölgenin genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle bölgenin doğusunda, akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde ise pus ve yer yer sis görülecek, ayrıca buzlanma ve don olayları da etkili olacak. Bu olumsuz hava koşullarının ulaşım ve günlük yaşamda aksamalara yol açabileceği tahmin ediliyor.