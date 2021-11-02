Kasım ayında yüz yüze eğitime ara verilecek! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den son dakika açıklama! İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili son değerlendirmelerde bulundu. "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz.'' diyen Özer, uzaktan eğitimin kapılarını bir kez daha kapattı. Eğitimi kesintisiz sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Özer, ''Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz.'' dedi. Özer ayrıca ikili eğitime geçen okul sayısını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin rakamları da verdi. İşte kasım ayı ilk ara tatilin yapılacağı tarih ve Özer'in açıklamalarının tamamı...