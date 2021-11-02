Kasım ayında yüz yüze eğitime ara verilecek! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama! İlk ara tatil ne zaman başlıyor?
Milyonlarca öğrenci 6 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime başlamıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıla yakın süredir uzaktan eğitim alan öğrenciler 2021-2022 eğitim öğretim yılında derslerini yüz yüze almaya başladı. Kış ayına girmemize az bir süre kala ara tatil tarihleri araştırılmaya başlandı. Öğrenci ve velileri Ara tatil ne zaman? 2021 İlk ara tatil ne zaman başlıyor? Okullar ne zaman kapanacak? şeklindeki soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Merakla beklenen ara tatil ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklama geldi. Yüz yüze eğitimi devam ettirmekte kararlı olduklarını belirten Özer MEB takvimine göre ilk ara tatilin Kasım ayında gerçekleştirileceğini duyurdu. İşte Özer'in açıklamalarıyla 2021 2021 MEB tatil tarihleri...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yüz yüze eğitimle ilgili son değerlendirmelerde bulundu. "Uzaktan eğitim ne kadar kaliteli olursa olsun yüz yüze eğitimin yerine ikame edilebilecek bir eğitim yaklaşımı olamaz.'' diyen Özer, uzaktan eğitimin kapılarını bir kez daha kapattı. Eğitimi kesintisiz sürdürmekte kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Özer, ''Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz.'' dedi. Özer ayrıca ikili eğitime geçen okul sayısını ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine ilişkin rakamları da verdi. İşte kasım ayı ilk ara tatilin yapılacağı tarih ve Özer'in açıklamalarının tamamı...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası alınan önlemler ve uzaktan eğitim ile ilgili konuştu. Bakan Özer, "289 okulumuzda ikili eğitime geçildi. İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz." açıklamasında bulundu.