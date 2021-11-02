Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan skandal savunma: “Logoda inek var, banka sanılması..."
Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın 'bank' adını izinsiz kullanarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi. 3 yıla kadar hapsinin istendiği davada ilk kez savunma yapan Mehmet Aydın, "Çiftlik Bank'ın logosunda inek figürü var. Buna bakıp da bir insanın banka çıkarımı yapması olağan değil" diyerek kendini savundu.
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın Çiftlik Bank sisteminde 'bank' adını izinsiz kullanarak 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' suçunu işledikleri gerekçesiyle yargılanmalarına devam edildi. Mehmet Aydın dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıkarken, duruşma Uruguay'dan Türkiye'ye getirilmesi için işlemlerine başlanan Fatih Aydın'ın yokluğunda görüldü.
"BANKA DEĞİLDİR AÇIKLAMASI YAPTIM"
İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya daha önce bu davada firari olan Mehmet Aydın tutuklandıktan sonra Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Çiftlik ürünleri üretmek istediğini ve bal, süt, tereyağı gibi ürünler üretileceği için Çiftlik Bank ismini düşündüğünü söyleyen Mehmet Aydın, "Patent Enstitüsü'ne başvurup Çiftlik Bank ismi için onay aldım.
Banka olabileceğine dair yanlış anlaşılmalar olmasın diye kullanıcı sözleşmesine 'Çiftlik Bank bir banka değildir' diye açıklama ekledim" dedi.
"LOGODA İNEK VAR, BANKA ÇIKARIMI YAPMAK OLAĞAN DEĞİL"
Reklamlarda yanlış anlaşılacak bir izlenim de bırakmadığını öne süren Aydın, "Birçok tesis açtım Çiftlik Bank ismini tek başına kullanmadım.