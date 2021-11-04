Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıktı! Koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı! 3. doz BioNTech kimlere yapılacak?
Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında 2 doz BioNTech aşısı olan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin kademe kademe 3. doz BioNTech aşısını olacağını açıkladı. Bakan Koca'nın ardından Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıkan tablo, kurallara biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini gözler önüne serdi. Hayat Eve Sığar'daki koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı.
04.11.2021 12:49
- Son Güncelleme: 04.11.2021 12:49
İstanbul'da koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ise yine kızardı... İşte ilçe ilçe son durum:
ADALAR
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.