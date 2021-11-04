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Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıktı! Koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı! 3. doz BioNTech kimlere yapılacak?

Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmalarına devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında 2 doz BioNTech aşısı olan ve üzerinden 6 ay geçmiş kişilerin kademe kademe 3. doz BioNTech aşısını olacağını açıkladı. Bakan Koca'nın ardından Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıkan tablo, kurallara biraz daha dikkat etmemiz gerektiğini gözler önüne serdi. Hayat Eve Sığar'daki koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı.

04.11.2021 12:49 - Son Güncelleme: 04.11.2021 12:49
Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıktı! Koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı! 3. doz BioNTech kimlere yapılacak?

İstanbul'da koronavirüs vakaları ciddi oranda artış göstererek 100 bin kişide 296,84 sayısına ulaştı. Hayat Eve Sığar uygulamasındaki risk haritası ise yine kızardı... İşte ilçe ilçe son durum:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıktı! Koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı! 3. doz BioNTech kimlere yapılacak?

ADALAR
Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi.

Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıktı! Koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı! 3. doz BioNTech kimlere yapılacak?

ARNAVUTKÖY
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıktı! Koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı! 3. doz BioNTech kimlere yapılacak?

ATAŞEHİR
Buna göre, son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 33 bin 366 oldu.

Hayat Eve Sığar uygulamasında ortaya çıktı! Koronavirüs risk haritasında İstanbul yine kızardı! 3. doz BioNTech kimlere yapılacak?

AVCILAR
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak kayıtlara geçti.

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