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Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı ve sağanak için uyarıda bulundu. 3 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm verilirken, İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ve yüksek bölgelerde kar yağışı görülecek, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, sis ve çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 09:43 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 09:43
Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak hava durumu tahminlerini açıkladı. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerdeki yoğun yağışlar ve zorlu hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

YAĞIŞ VE KAR ALARMI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yağışların kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise şiddetli olması bekleniyor.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR

Meteoroloji, 3 il için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. İzmir ve Aydın sarı kodla uyarılırken Muğla için turuncu alarm verildi.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

İSTANBUL'DA SAĞANAK ALARMI

Meteortoloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

İŞTE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

KAR VE BUZLANMA UYARISI

Yağışların; Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgelerde hava durumu ise şu şekilde:

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve ��ok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde kuvvetli; Muğla çevrelerinin şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, bölgenin batısı ile Aksaray, Kırşehir ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz ile Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

TOKAT °C, 11°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 0°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

Kar ve sağanak alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü sarı ve turuncu kodla uyardı! Ankara, İstanbul İzmir... İl il hava durumu raporu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 11°C

Az bulutlu ve açık