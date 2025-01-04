Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

KAR VE BUZLANMA UYARISI Yağışların; Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU Bölgelerde hava durumu ise şu şekilde: MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EDİRNE °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 8°C Parçalı ve ��ok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı