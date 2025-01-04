Kuryeler için yeni düzenleme! Uymayana ceza var

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yemek ve kargo gibi hızlı teslimat yapan kuryelerin taşıdıkları ürünleri "Posta gönderisi", kuryeleri ise "Postacı" statüsüne alarak kurye sektörünü yaptırım kapsamına aldı. Ayrıca çalışma saatlerinin BTK'ya bildirilmesine ilişkin getirilen yükümlülük ile mevzuata aykırı çalışma saatlerinin ve buna bağlı yaşanan kaza gibi olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

BTK, posta sektörüne ilişkin yetkilendirme yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik taslağını kamuoyu görüşüne açtı. Düzenlemeye göre, hızlı teslimat hizmeti sunan firmaların ödenmiş sermaye tutarları 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarılıyor.



Ayrıca ulusal düzeyde posta hizmeti sunmak isteyen şirketlerin, İçişleri Bakanlığı'nca belirlenmiş bulunan 7 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 3 ilde olmak üzere asgari birer depo ya da şube açmak veya acentelik vermek suretiyle örgütlenmelerini tamamlamış olmaları gerekecek.

POSTA SEKTÖRÜ DE KAPSAMDA

Düzenlemenin gerekçesine ilişkin yetkililerden edinilen bilgilerde şu ifadelere yer verildi: "Pandemi sonrası hızlı teslimat sektöründeki büyümenin ani olması ve konuya ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle başlangıçta zaruret halinden doğan ve temel gıda ürünlerinin taşınması ile başlayan süreç giderek genişlemiştir.

