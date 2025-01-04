Meteoroloji’den kritik uyarı: Kar, sağanak ve çığ tehlikesi!

Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 11:38 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 11:38

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelini etkisi altına alacak hava durumu tahminlerini açıkladı. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerdeki yoğun yağışlar ve zorlu hava koşulları nedeniyle vatandaşların dikkatli olması istendi.

YAĞIŞ VE KAR ALARMI

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek. İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yağışların kuvvetli; Muğla çevrelerinde ise şiddetli olması bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARILAR

Meteoroloji, 3 il için şiddetli yağış ve sel uyarısı yapıldı. İzmir ve Aydın sarı kodla uyarılırken Muğla için turuncu alarm verildi.

İSTANBUL'DA SAĞANAK ALARMI

Meteortoloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İŞTE METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Aksaray, Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Akdeniz'in yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar olmak üzere, İzmir, Aydın, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarının kuvvetli; Muğla çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

KAR VE BUZLANMA UYARISI

Yağışların; Zonguldak, Bartın, İzmir ve Aydın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli; Muğla çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.