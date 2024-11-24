Bu haberin hemen ardından Ukrayna, Rusya'yı ABD ve İngiliz füzeleriyle vurdu. Rusya ise cevap olarak yeni bir füze sistemiyle Dnipro'yu hedef aldı. Tansiyon bir nebze olsun azalmışken Fransa'dan ise ortalığı karıştıracak bir açıklama geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.

BBC'ye verdiği röportajda bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu. Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi. Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini de kaydetti.