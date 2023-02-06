Kahramanmaraş ve İstanbul depremi sonrası HAARP teorileri yeniden gündemde! HAARP nedir deprem yaratır mı? HAARP teknolojisi...

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz 'Bu bölgede aktif fay yok, o nedenle çok büyük bir ihtimalle bu depremin yeri biraz yanlış verildi gibi geliyor bana. Ya da bir patlamayla ilişkili olabilir. Bu depremin fay çözümü dediğimiz bir parametresi var, bu parametre zaman içerisinde belli olacak bir şey. Bu belli olunca nasıl bir kaynaktan geldiğini söylemek mümkün.' açıklaması yapmıştı.