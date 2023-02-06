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Haberler Güncel Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten olay paylaşım "Er ya da geç..." Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremden 3 gün önce...

Deprem kahini Frank Hoogerbeets'ten olay paylaşım "Er ya da geç..." Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremden 3 gün önce...

Türkiye önce İstanbul'daki 3.1 ardından Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremlerle sallandı... Deprem bölgesinden gelen haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yakarken, daha önce yaptıkları tahminlerle bilinen ve yeni nesil deprem kahini olarak nam salan Frank Hoogerbeets'in 3 gün önceden Kahramanmaraş'taki deprem öncesi uyarılarda bulunmuş. Hoogerbeets'ın paylaşımı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

06.02.2023 15:23 - Son Güncelleme: 06.02.2023 15:25
Deprem kahini Frank Hoogerbeets’ten olay paylaşım Er ya da geç... Kahramanmaraş’taki 7.7’lik depremden 3 gün önce...

Türkiye yeni güne bir felaketle uyandı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki deprem bölgedeki illere büyük yıkıma sebep oldu.

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Deprem kahini Frank Hoogerbeets’ten olay paylaşım Er ya da geç... Kahramanmaraş’taki 7.7’lik depremden 3 gün önce...

7,7 büyüklüğündeki deprem sebebiyle çevre illerde bile büyük yıkım meydana geldi.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets’ten olay paylaşım Er ya da geç... Kahramanmaraş’taki 7.7’lik depremden 3 gün önce...

Daha önce Prof.Dr. Naci Görür, söz konusu depremin gelmekte olduğunu söylemişti.

Deprem kahini Frank Hoogerbeets’ten olay paylaşım Er ya da geç... Kahramanmaraş’taki 7.7’lik depremden 3 gün önce...

Ancak Prof.Dr. Naci Görür dışında başka bir isim daha Kahramanmaraş depremini günler öncesinden haber vermiş

Deprem kahini Frank Hoogerbeets’ten olay paylaşım Er ya da geç... Kahramanmaraş’taki 7.7’lik depremden 3 gün önce...

O isim daha önce de pek çok depremi bilen Frank Hoogerbeets.

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