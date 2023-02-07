Kahramanmaraş ve İstanbul depremi sonrası HAARP teorileri yeniden gündemde! HAARP nedir deprem yaratır mı? HAARP silahı teknolojisi...
Önce İstanbul'da, 03.15'te merkez üssü Kâğıthane olan 3.1 büyüklüğündeki deprem ardından Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen Türkiye'nin yüreğini yakan 7.4'lük deprem sonrası sosyal medyada sosyal medyada ortaya çıkan iddialar büyük endişe yarattı. Özelikle Prof. Dr. Okan Tüysüz'ün katıldığı bir yayında 'Bu bölgede aktif bir fay yok' açıklaması sonrası pek çok komplo teorisi yeniden su yüzüne çıktı. Depremlere neden olduğu iddiaları yıllardır ortaya atılan HAARP projesi trendlerin üst sıralarında yer alıyor. Deprem silahı mı? Bilimsel araştırma mı? HAARP silahı nedir? İşte tüm merak edilenler.
Önce İstanbul Kağıthane'de meydana gelen 3.1'lik deprem ardından Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.4'lük deprem sonrası HAARP komplo teorileri yeniden sosyal medyanın gündeminde.
İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Prof. Dr. Okan Tüysüz 'Bu bölgede aktif fay yok, o nedenle çok büyük bir ihtimalle bu depremin yeri biraz yanlış verildi gibi geliyor bana. Ya da bir patlamayla ilişkili olabilir. Bu depremin fay çözümü dediğimiz bir parametresi var, bu parametre zaman içerisinde belli olacak bir şey. Bu belli olunca nasıl bir kaynaktan geldiğini söylemek mümkün.' açıklaması yapmıştı.
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İstanbul depremi sonrası yaşanan ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş depremi sonrasındaysa yeniden HAARP Projesi'ne dair komplo teorileri yeniden gündeme geldi.
Tüysüz'ün açıklamasını paylaşan sosyal medyadaki komplocular, depremin Boğaz'da demirleyen ABD savaş gemisi tarafından 'Haarp' teknolojisi ile yapıldığını iddia etti. ABD donanmasına ait Arleigh Burke sınıfı savaş gemisi USS Nitze, 03 Şubat'ta Dolmabahçe açıklarına demirlemişti.