JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 16 Aralık 2018 ile 5 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 72 teröristi etkisiz hale getirdiği ve çok sayıda sığınağın da imha edildiği belirtildi.

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