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JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2 ayda düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist öldürüldü.

11.02.2019 10:38 - Son Güncelleme: 11.02.2019 10:39
JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 16 Aralık 2018 ile 5 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 72 teröristi etkisiz hale getirdiği ve çok sayıda sığınağın da imha edildiği belirtildi.

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JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü

"Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri -30 dereceye varan soğuklar ve sert kış koşullarına rağmen düzenlediği operasyonlar ile terör örgütünün kırsal alandaki kış üstlenmesini sekteye uğrattı.

JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist etkisiz hale getirilirken çok sayıda sığınak da imha edildi. Bu sığınaklardaki mühimmat ve yaşam malzemelerine ise el konuldu."

JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü

İşte operasyondan kareler:

JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü
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