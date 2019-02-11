JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2 ayda düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist öldürüldü.
11.02.2019 10:38
- Son Güncelleme: 11.02.2019 10:39
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerinin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 16 Aralık 2018 ile 5 Şubat 2019 tarihleri arasında terör örgütünün barınma alanlarına yönelik düzenlediği operasyonlarda, 72 teröristi etkisiz hale getirdiği ve çok sayıda sığınağın da imha edildiği belirtildi.
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