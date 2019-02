Adnan Oktar örgütünün itirafçı kediciği Beril Koncagül konuştu! Küfür, taciz, tecavüz...

Birbirinden ahlaksız tutum ve davranışlarla insanların hayatlarını zindana çeviren Adnan Oktar hakkında yepyeni itiraflar ortaya çıktı! İtirafçı olup 9 yıl boyunca yaşadıklarını anlanan Berin Koncagül; kaç defa kaçmaya çalıştığını, 60 silahlı korumanın olduğunu, özel kalça kameralarıyla sapıklığın tavan yaptığını, kendisine sürekli "aşkım, sevgilim" diye hitap ettirdiğini, 7 yaşındaki çocuklara tacizde bulunuduğunu itiraf etti!



Beril Koncagül'ün açıklaması şu şekilde:



ÂŞIK OLDUĞUM ONUN ADAMIYMIŞ

1989'da doğdum. Örgüte 2010'da girdim. Fizik okuyordum, aynı zamanda yurt dışına gitmek, mimarlık da okumak niyetindeydim. Bir ajansa yazılmıştım. Reklam çekimlerine gidiyordum. Adnan Oktar, beni oradan izlemiş. O, birini görür, gözüne kestirir ve onu alır… Benim karşıma da işadamı sandığım Can Yıldız'ı çıkardı. Bu konuların imamı. O kadar düzgün, o kadar şahane, o kadar güvenilir görünüyordu ki, âşık oldum. 21 yaşındaydım. Sonra o şefkatli adamın adının Can değil Bora olduğunu öğrendim. Oysa evlenecektik, çeyiz bakıyorduk. Meğer Adnan'ın adamıymış. Örgüte girişim onunla oldu. Sonuçta biz evlenecektik, her şeyi paylaşıyorduk. Bu ne demek, Bora her şeyinizi biliyor demek!