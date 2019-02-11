Adnan Oktar örgütünün itirafçı kediciği Beril Koncagül konuştu! Küfür, taciz, tecavüz...
İtirafçı olan ve etkin pişmanlıktan faydalanarak tahliye edilen Adnan Oktar'ın 'gözde kediciklerinden' Beril Koncagül örgütle ilgili dehşete düşüren açıklamalarda bulundu. Bütün gün taciz, tecavüz ve şiddet gördüklerini ifade eden Koncagül, Oktar'la ilgili "Sadece kadınlarla ilişki kurmuyor. Çocukları da istismar ediyor" dedi ve Oktar'a göre cinsel ilişki yaşının kaç olduğunu da söyledi.
Birbirinden ahlaksız tutum ve davranışlarla insanların hayatlarını zindana çeviren Adnan Oktar hakkında yepyeni itiraflar ortaya çıktı! İtirafçı olup 9 yıl boyunca yaşadıklarını anlanan Berin Koncagül; kaç defa kaçmaya çalıştığını, 60 silahlı korumanın olduğunu, özel kalça kameralarıyla sapıklığın tavan yaptığını, kendisine sürekli "aşkım, sevgilim" diye hitap ettirdiğini, 7 yaşındaki çocuklara tacizde bulunuduğunu itiraf etti!
Beril Koncagül'ün açıklaması şu şekilde:
ÂŞIK OLDUĞUM ONUN ADAMIYMIŞ
1989'da doğdum. Örgüte 2010'da girdim. Fizik okuyordum, aynı zamanda yurt dışına gitmek, mimarlık da okumak niyetindeydim. Bir ajansa yazılmıştım. Reklam çekimlerine gidiyordum. Adnan Oktar, beni oradan izlemiş. O, birini görür, gözüne kestirir ve onu alır… Benim karşıma da işadamı sandığım Can Yıldız'ı çıkardı. Bu konuların imamı. O kadar düzgün, o kadar şahane, o kadar güvenilir görünüyordu ki, âşık oldum. 21 yaşındaydım. Sonra o şefkatli adamın adının Can değil Bora olduğunu öğrendim. Oysa evlenecektik, çeyiz bakıyorduk. Meğer Adnan'ın adamıymış. Örgüte girişim onunla oldu. Sonuçta biz evlenecektik, her şeyi paylaşıyorduk. Bu ne demek, Bora her şeyinizi biliyor demek!
5 KEZ KAÇMAYA ÇALIŞTIM
9 yıl bütün örgüt evlerini dolaştım. 2014'ten yakalandığımız tarihe kadar Dragos'ta, Adnan Oktar'ın yanında yaşıyordum. 5 kez kaçmaya çalıştım, 60 silahlı koruma, yüzlerce kamera vardı, başaramadım. Öyle atıp tutuyorlar ya, camı kırıp kaçsaydın diye, jammer'larla kuşatılmış bir arazidesin, nereye kaçıyorsun. Aileni açlıktan ölecek hale getiririm diye tehdit etmesi de cabası ki yapar. Bir süre sonra 'Ne olacaksa bana olsun' diyorsunuz.
TACİZ EDER, DÖVER, KÜFÜR EDERDİ
Adnan'ın evinde 18 kadındık. Uyanacaksın, makyajını yapıp, kıyafetini giyeceksin, o uyanmadan aşağı ineceksin. Kıyafet dediğim yarı çıplaksın. Hep beraber oturursun, Adnan üzerinde sadece beyaz uzun paçalı bir donla karşına gelir. Bütün gün evde öyledir. Döver, söver, kafamızdan aşağı yemek döker, küfür eder, taciz eder, dalga geçer, cinsel ilişkiye zorlar. 'Bakışlarını beğenmedim' der, saçından sürükler, çırılçıplak soyar, döver. Bunları yaşadıktan sonra bir de özür dilersin, o sana bağırır, çağırır, sen ona 'Tamam aşkım, bir daha yapmayacağım' demek zorundasın. Ona mutlaka 'aşkım, sevgilim' diye hitap etmelisin.
ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDİYOR
Sadece kadınlarla ilişki kurmuyor. Çocukları da istismar ediyor. Zaten 7 yaşından sonra ilişkiye girilebileceğini savunuyordu. Onlara mini etek giydirip taciz ediyordu. Bizimle tabii ki cinsel ilişkiye giriyordu. Striptiz yaptırıyor, beğenmeyince yüz kere tekrarlatıyor, kaydeden kameraların açılarına bile bakıyor, özel kalça kamerası koyduruyordu. 1998'den beri iktidarsız ama sapkın, sapık işte.
PAVYONDA GÖRDÜĞÜ KADINLAR GİBİYDİK
Bu sapık Ankara'da büyümüş. Küçükken hep pavyonların önüne gidiyormuş. Pavyon kadınlarının profili bunun beynine girmiş. Hepimizi o kadınlara benzetti. Belli birkaç doktor var, isimler gizli kaydediliyor, estetikler ona yaptırılıyor. 'Ben istemiyorum' diyemezsiniz.