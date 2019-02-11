İstanbul’da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim
İstanbul'da görev yapan polis memurları komando eğitimi görerek 3 yılda 6 milyon fişek atışı ile eğitim gördü. Gelişen olaylar karşısında ani karar verebilme ve müdahale edebilmesi için 17 bin polis ve bekçiye verilen eğitim havadan görüntülendi.
11.02.2019 11:04
- Son Güncelleme: 11.02.2019 11:04
Polis ve gece kartalları olarak bilinen bekçilere verilen eğitimlerde tabanca ve uzun namlulu silahlarla Operasyonel atış teknikleri, hareketli hedefe atış, şüpheli kişi ve araç durdurma, bina içi arama, yakın alan çatışma teknikleri, pusudan kurtulma, ani gelişen olaylara karşı hareket tarzı gibi pek çok konular öğretiliyor.
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