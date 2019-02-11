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İstanbul’da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim

İstanbul'da görev yapan polis memurları komando eğitimi görerek 3 yılda 6 milyon fişek atışı ile eğitim gördü. Gelişen olaylar karşısında ani karar verebilme ve müdahale edebilmesi için 17 bin polis ve bekçiye verilen eğitim havadan görüntülendi.

11.02.2019 11:04 - Son Güncelleme: 11.02.2019 11:04
İstanbul’da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim

İstanbul Emniyeti Eğitim Şube Müdürlüğü'nün koordine ettiği "Acil müdahale, Şüpheli kişi, Araç durdurma ve Güvenli müdahale" eğitimine il genelinde görev yapan amir, polis ve gece kartalları olarak bilinen bekçiler katılıyor.

İstanbul’da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan eğitimlere katılan kursiyerler beylik tabancaları ve uzun namlulu tüfeklerle eğitimlerini yapıyor.

İstanbul’da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda başlatılan eğitimlere katılan kursiyerler beylik tabancaları ve uzun namlulu tüfeklerle eğitimlerini yapıyor.

İstanbul’da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim

Polis ve gece kartalları olarak bilinen bekçilere verilen eğitimlerde tabanca ve uzun namlulu silahlarla Operasyonel atış teknikleri, hareketli hedefe atış, şüpheli kişi ve araç durdurma, bina içi arama, yakın alan çatışma teknikleri, pusudan kurtulma, ani gelişen olaylara karşı hareket tarzı gibi pek çok konular öğretiliyor.

İstanbul’da polislere 3 yılda 6 milyon mermi ile eğitim

Polislere ve bekçilere verilen 2016 yılı Nisan ayında başlayan "Acil müdahale, Şüpheli kişi, Araç durdurma ve Güvenli müdahale" eğitimi kapsamında İstanbul genelinde 2016 yılında 3 bin 359, 2017 yılında 5 bin 414'ü ve 2018 yılında 8 bin 268 personel eğitim gördü.

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