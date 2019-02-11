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JÖH'ler teröristlerin inlerine girdi! 2 ayda 72 terörist öldürüldü

11.02.2019 10:38

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 2 ayda düzenlenen 10 bin 659 operasyonda, 72 terörist öldürüldü.


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