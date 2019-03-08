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Kadın askerler vatan nöbetinde!

Asker olarak görev yapan kadın askerler hem vatan görevlerini yerine getiriyor hemde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için de gece gündüz görev yapıyor. İşte hem evlerinin hem ülkenin komutanı olan o kadınlar.

08.03.2019 11:59 - Son Güncelleme: 08.03.2019 12:05
Kadın askerler vatan nöbetinde!

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nda görevli Astsubay Üstçavuş Hatice Kocadayı ile subay okulu ikinci sınıf öğrencisi Seher Cingöz, güvenlik güçlerinin birer ferdi olarak eğitim ve meslek yaşamlarını, kadınların askerliğe ilgisini anlattı.

Kadın askerler vatan nöbetinde!

Eşinin de jandarma personeli olduğunu belirten Astsubay Üstçavuş Kocadayı, askerlik mesleği hayatlarının her yerine işlediği için evlerinde de belirli bir disiplin ve iş paylaşımı olduğunu ifade etti.

Kadın askerler vatan nöbetinde!

KADIN KOMUTANLAR

Kadınların jandarmayı güzel tanıttığını vurgulayan Kocadayı, "Jandarmamızı güzel tanıttığımızı biliyoruz. Jandarma olarak Türkiye'nin her yerindeyiz. Kadınlarımız da bizi araştırdıkça vatana hizmet etmek için ön saflarda yer almak istiyorlar. Bunun için de tercihleri biz oluyoruz. Yürekleri vatan aşkıyla çarpan, milletine hizmet etmenin onuru ve gururu içerisinde bu mesleği yapmaya hevesli ve istekli kadınlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.

Kadın askerler vatan nöbetinde!

En büyük destekçisinin ailesi olduğunu söyleyen Kocadayı, ailesinin her zaman yanında yer aldığını, vatana ve millete hizmet ettiğinden dolayı içlerinde huzur bulunduğunu belirtti.

Kadın askerler vatan nöbetinde!

KADIN SUBAY OLMAK CESARET İSTER

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'ndaki subay okulunda 2. sınıf öğrencisi Seher Cingöz, askerlik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu ve sivil yaşamında karşılaştıkları insanların asker olup olmadığını sorduklarını kaydetti.

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