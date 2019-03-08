Kadın askerler vatan nöbetinde!

KADIN KOMUTANLAR

Kadınların jandarmayı güzel tanıttığını vurgulayan Kocadayı, "Jandarmamızı güzel tanıttığımızı biliyoruz. Jandarma olarak Türkiye'nin her yerindeyiz. Kadınlarımız da bizi araştırdıkça vatana hizmet etmek için ön saflarda yer almak istiyorlar. Bunun için de tercihleri biz oluyoruz. Yürekleri vatan aşkıyla çarpan, milletine hizmet etmenin onuru ve gururu içerisinde bu mesleği yapmaya hevesli ve istekli kadınlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.