Kadın askerler vatan nöbetinde!
Asker olarak görev yapan kadın askerler hem vatan görevlerini yerine getiriyor hemde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için de gece gündüz görev yapıyor. İşte hem evlerinin hem ülkenin komutanı olan o kadınlar.
08.03.2019 11:59
- Son Güncelleme: 08.03.2019 12:05
KADIN KOMUTANLAR
Kadınların jandarmayı güzel tanıttığını vurgulayan Kocadayı, "Jandarmamızı güzel tanıttığımızı biliyoruz. Jandarma olarak Türkiye'nin her yerindeyiz. Kadınlarımız da bizi araştırdıkça vatana hizmet etmek için ön saflarda yer almak istiyorlar. Bunun için de tercihleri biz oluyoruz. Yürekleri vatan aşkıyla çarpan, milletine hizmet etmenin onuru ve gururu içerisinde bu mesleği yapmaya hevesli ve istekli kadınlarımızı bekliyoruz." diye konuştu.
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