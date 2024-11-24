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Kellik ilacı ve Enes'in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç'tan A Haber'e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak

Türkiye gündeminin yakından takip ettiği 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin'in, boğulma sonucu meydana gelen kusmuk izleri, çuvalda çıkan eşyası ve kıyafetine bulaştığı öğrenildi. Narin'in cesedinin gömüldüğü dere kenarında bulunan kellik ilacı ve Enes Güran'ın gözündeki morluk hakkında da yeni detaylar ortaya çıktı. Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 01:45 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 01:46
Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı olan Tavşantepe Köyü'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye gündemine bomba gibi düştü. "İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cesedini taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar, 7 Kasım Perşembe günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Davanın bir sonraki duruşması 26 Aralık'a ertelenirken, Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürülüğü ise henüz netlik kazanamadı.

Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak

Narin'in neden öldürüldüğü merak edilirken, olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin'in ölümü 'Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı" cümleleri ile ifade edilmişti. Salim Güran'ın aracının ön şoför koltuğunda ve arka sağ kapı içinde Narin'e ait bir DNA bulunmuştu. Ancak ön koltukta bulunan izlerin ne izi olduğu tespit edilememişti. Merak edilen kusmuk izleri Narin'in cansız bedeninin konulduğu çuvalda da bulunduğu öğrenildi. İncelenen eşyalar içinde Narin'in beslenme çantası üzerinden alınan sürüntü örneğinde de kusmuk izi olduğu belirtildi.

Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak

"6 KEZ YUMRUK ATTIM"

Yapılan incelemelerde, Narin'in sol elindeki avuç içinde bir uzun saç ve bir miktar kök hücresi kıl örnekleri bulunduğu da öğrenilmişti. Hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunun detaylarında Narin'in üzerindeki kıyafetlerde de kök hücresi olmayan iki kıl örneği daha bulunduğu ortaya çıktı. Bulunan kıllardan birinin Narin'in atletinde diğeri ise şort üzerinden çıktığı raporda belirtildi. Bu iki kıl örneği de DNA analizine cevap vermediği yazıldı. İddianamede Enes Güran'ın hastanedeki doktora 6 kez kendine yumruk attığını belirttiğini söylediği bilgisine ulaşıldı.

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