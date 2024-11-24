Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı olan Tavşantepe Köyü'nde öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye gündemine bomba gibi düştü. "İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile birlikte Narin'in cesedini taşıdığı iddia edilen Nevzat Bahtiyar, 7 Kasım Perşembe günü ilk kez hakim karşısına çıkmıştı. Davanın bir sonraki duruşması 26 Aralık'a ertelenirken, Narin'in kim ya da kimler tarafından öldürülüğü ise henüz netlik kazanamadı.

Narin'in neden öldürüldüğü merak edilirken, olayla ilgili yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 15 sayfalık raporda, Narin'in ölümü 'Çocuğun ağız burun kapanması ve boyuna basıya bağlı oksijensiz bırakılması dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı" cümleleri ile ifade edilmişti. Salim Güran'ın aracının ön şoför koltuğunda ve arka sağ kapı içinde Narin'e ait bir DNA bulunmuştu. Ancak ön koltukta bulunan izlerin ne izi olduğu tespit edilememişti. Merak edilen kusmuk izleri Narin'in cansız bedeninin konulduğu çuvalda da bulunduğu öğrenildi. İncelenen eşyalar içinde Narin'in beslenme çantası üzerinden alınan sürüntü örneğinde de kusmuk izi olduğu belirtildi.