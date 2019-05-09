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İzmir Menemen'de nefes kesen tatbikat

09.05.2019 16:18

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Menemen Dumanlı Dağ bölgesinde icra edilen kara safhasıyla tamamlandı. Tatbikat anından yansıyan görüntüler...


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