İzmir Menemen'de nefes kesen tatbikat

Anadolu Yıldızı-2019 Müşterek Arama Kurtarma Tatbikatı, Menemen Dumanlı Dağ bölgesinde icra edilen kara safhasıyla tamamlandı. Tatbikat anından yansıyan görüntüler...
İzmir Menemen'de nefes kesen tatbikat09.05.2019 16:18
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