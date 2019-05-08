Başkan Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi öğrencileriyle iftar yaptı

"Sizlerin çabaları ve gayretleri ile 15 Temmuz ihanet çetesinin peygamber ocağı olarak gördüğümüz kahraman ordumuzda yol açtığı tahribatı kısa sürede ortadan kaldırmayı başardık" diyen Erdoğan, Türk milletinin ordusuna ve askerine geçmişe nazaran çok daha büyük samimiyet ve kararlılıkla sarıldığını söyledi. Erdoğan, "Ordumuzun 15 Temmuz sonrasında ardı ardına yürüttüğü operasyonlarda ve elde ettiği başarılarda bu büyük kucaklaşmanın çok önemli katkısı olduğuna inanıyorum. 'Asker millet' olarak ifade edilen bir ecdadın torunları olarak zaferlerimizle tarihe yön verdik. Öyle ki, bir zamanlar, biz de millet, hem nasıl milletmişiz, gelmişiz dünyaya millet, milliyet nedir öğretmişiz. Biz böyle bir milletiz, sıradan değil. Birileri tarafından hasta adam olarak yaftalandığımız dönemde dahi herkese parmak ısırtan başarılar kazandık. Sadece son 1 asırda yaşadıklarımız bile ordumuzun büyüklüğünü ve gücünü göstermeye yeterlidir" ifadelerini kullandı.