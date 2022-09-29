'İYİ Parti'nin açlık oyunları! Nurgün Sipahi'nin eşi Ahmet Sipahi şok gerçekleri anlattı
İYİ Parti eliyle Meral Akşener liderliğinde sahnelen algı dolu tiyatrolara Ankara Etimesgut'ta bir yenisi daha eklenmiş, ihtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Nurgül Sipahi isimli kadın "Açım, ölüyorum, perişanım" diye haykırmıştı. Takvim.com.tr bombayı patlatmış ve Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğunu fotoğraflarla ortaya koymuştu. Daha sonra Sipahi'nin mal varlığına ilişkin detaylar da ortaya çıkarken yeni bir gelişme yaşandı. O kadının eşi Ahmet Sipahi A Haber'e konuştu, gerçekleri anlattı. Ahmet Sipahi yaşananlarla ilgili "Parti kışkırtmış olabilir" dedi. İşte detaylar...
Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti eliyle sahnelenen algı, kara propaganda ve tiyatroların ardı arkası kesilmiyor...
Son olarak Ankara Etimesgut'ta birtakım ziyaret gerçekleştiren Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu iddia edip "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi isimli kadın dert yandı. Ancak bu serzenişlerin İYİ Parti'nin sahnelediği bir tiyatro olduğu çok geçmeden anlaşıldı.
İYİ Partinin algı oyunu çürütüldü! 'Açım, ölüyorum' diyen Nurgül Sipahi bakın kim çıktı | VİDEO
TAKVİM.COM.TR BOMBAYI PATLATMIŞTI
Takvim.com.tr görüntülerdeki Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğunu ve partililerle fotoğraflarını ortaya çıkardı. Olaylar sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.
O KADININ KOCASI KONUŞTU
Ankara Etimesgut'ta kaydedilen görüntülerde Meral Akşener'e sarılarak "Açız aç" diye dert yanan İYİ Partili Nurgül Sipahi'nin eşi Ahmet Sipahi A Haber'e konuştu ve gerçekleri anlattı. Hala evli olduklarını belirten Ahmet Sipahi, eşi Nurgül Sipahi'nin emekli maaşı ve bir daireden kira geliri olduğunu maddi durumunun da iyi olduğunu kaydetti.
Ahmet Sipahi, "Bu mahallede bizim 2 dairemiz var. 17 sene sigortasını yatırdım ve emekli ettim. Emekli maaşı var ve bir de kirada daire var." İfadelerini kullandı.