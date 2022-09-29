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Haberler Güncel 'İYİ Parti'nin açlık oyunları! Nurgün Sipahi'nin eşi Ahmet Sipahi şok gerçekleri anlattı

'İYİ Parti'nin açlık oyunları! Nurgün Sipahi'nin eşi Ahmet Sipahi şok gerçekleri anlattı

İYİ Parti eliyle Meral Akşener liderliğinde sahnelen algı dolu tiyatrolara Ankara Etimesgut'ta bir yenisi daha eklenmiş, ihtiyaç sahibi olduğunu iddia eden Nurgül Sipahi isimli kadın "Açım, ölüyorum, perişanım" diye haykırmıştı. Takvim.com.tr bombayı patlatmış ve Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğunu fotoğraflarla ortaya koymuştu. Daha sonra Sipahi'nin mal varlığına ilişkin detaylar da ortaya çıkarken yeni bir gelişme yaşandı. O kadının eşi Ahmet Sipahi A Haber'e konuştu, gerçekleri anlattı. Ahmet Sipahi yaşananlarla ilgili "Parti kışkırtmış olabilir" dedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr
AHaber
29.09.2022 10:54 - Son Güncelleme: 29.09.2022 11:14
’İYİ Parti’nin açlık oyunları! Nurgün Sipahi’nin eşi Ahmet Sipahi şok gerçekleri anlattı

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yaptığı İYİ Parti eliyle sahnelenen algı, kara propaganda ve tiyatroların ardı arkası kesilmiyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
’İYİ Parti’nin açlık oyunları! Nurgün Sipahi’nin eşi Ahmet Sipahi şok gerçekleri anlattı

Son olarak Ankara Etimesgut'ta birtakım ziyaret gerçekleştiren Akşener'e ihtiyaç sahibi olduğunu iddia edip "Açım, ölüyorum, perişanım" diyen Nurgül Sipahi isimli kadın dert yandı. Ancak bu serzenişlerin İYİ Parti'nin sahnelediği bir tiyatro olduğu çok geçmeden anlaşıldı.

İYİ Partinin algı oyunu çürütüldü! 'Açım, ölüyorum' diyen Nurgül Sipahi bakın kim çıktı | VİDEO

’İYİ Parti’nin açlık oyunları! Nurgün Sipahi’nin eşi Ahmet Sipahi şok gerçekleri anlattı

TAKVİM.COM.TR BOMBAYI PATLATMIŞTI

Takvim.com.tr görüntülerdeki Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti üyesi olduğunu ve partililerle fotoğraflarını ortaya çıkardı. Olaylar sonrası flaş bir gelişme daha yaşandı.

’İYİ Parti’nin açlık oyunları! Nurgün Sipahi’nin eşi Ahmet Sipahi şok gerçekleri anlattı

O KADININ KOCASI KONUŞTU

Ankara Etimesgut'ta kaydedilen görüntülerde Meral Akşener'e sarılarak "Açız aç" diye dert yanan İYİ Partili Nurgül Sipahi'nin eşi Ahmet Sipahi A Haber'e konuştu ve gerçekleri anlattı. Hala evli olduklarını belirten Ahmet Sipahi, eşi Nurgül Sipahi'nin emekli maaşı ve bir daireden kira geliri olduğunu maddi durumunun da iyi olduğunu kaydetti.

’İYİ Parti’nin açlık oyunları! Nurgün Sipahi’nin eşi Ahmet Sipahi şok gerçekleri anlattı

Ahmet Sipahi, "Bu mahallede bizim 2 dairemiz var. 17 sene sigortasını yatırdım ve emekli ettim. Emekli maaşı var ve bir de kirada daire var." İfadelerini kullandı.

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