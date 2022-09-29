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A Haber canlı yayında Ukrayna'dan gelen tahıl gemisini görüntüledi

Son dakika haberi | Türkiye'nin arabuluculuğu sonrası Ukrayna'dan dünyaya başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor. Ukrayna'dan gelen 2 tahıl gemisi İstanbul'da ekiplerin denetimi için bekliyor. A Haber ekibi denetim için bekleyen gemiyi canlı yayında görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

29.09.2022 12:06 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:10
A Haber canlı yayında Ukrayna’dan gelen tahıl gemisini görüntüledi

Türkiye'nin arabuluculuğu sonucu çözülen tahıl krizinin ardından Ukrayna'dan yola çıkan gemiler birbiri ardına dünyaya tahıl taşımaya başladı. Dünyada yaşanabilecek bir gıda krizinin önüne geçilirken, Ukrayna'dan yola çıkan gemilerin ilk durağı İstanbul olmaya devam ediyor.

A Haber canlı yayında Ukrayna'dan gelen tahıl gemisini görüntüledi | Video

Son olarak Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'da denetim için beklerken, A Haber ekipleri o gemiyi görüntüledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında detayları aktardı.

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A Haber canlı yayında Ukrayna’dan gelen tahıl gemisini görüntüledi

İşte Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları
Bu gemi de Ukrayna'dan yola çıktı. Odessa'nın güneyinde bulunan limandan yola çıktı. Mısır bulunan bir gemiden söz etmekteyiz. 2,5 tona yakın mısır vardı bu gemide.

A Haber canlı yayında Ukrayna’dan gelen tahıl gemisini görüntüledi

Şu an itibarıyla ekiplerin denetimi devam ediyor. Şu an itibarıyla Birleşmiş Milletlere ait denetçi denetimlerini gerçekleştiriyor ve fotoğraflama çalışmaları gerçekleştiriyor. Kuşkusuz önemli bir çalışma.

A Haber canlı yayında Ukrayna’dan gelen tahıl gemisini görüntüledi

27 Temmuz itibarıyla Müşterek Koordinasyon Merkezi bilindiği üzere faaliyetlerine başlamıştı. Faaliyetlere başlamasının ardından bu şekilde tahıllar özellikle Ukrayna limanlarından çıkmaya başladı.

A Haber canlı yayında Ukrayna’dan gelen tahıl gemisini görüntüledi

Özellikle yoksul ülkelere gitmesi konusunda çeşitli anlaşmalar gerçekleştirildi. Bu husuta gemiler gelmeye devam ediyor. Yenikapı açıklarında Marmara denizindeyiz.

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