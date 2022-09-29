A Haber canlı yayında Ukrayna'dan gelen tahıl gemisini görüntüledi
Son dakika haberi | Türkiye'nin arabuluculuğu sonrası Ukrayna'dan dünyaya başlayan tahıl sevkiyatı devam ediyor. Ukrayna'dan gelen 2 tahıl gemisi İstanbul'da ekiplerin denetimi için bekliyor. A Haber ekibi denetim için bekleyen gemiyi canlı yayında görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
29.09.2022 12:06 - Son Güncelleme: 29.09.2022 12:10
Türkiye'nin arabuluculuğu sonucu çözülen tahıl krizinin ardından Ukrayna'dan yola çıkan gemiler birbiri ardına dünyaya tahıl taşımaya başladı. Dünyada yaşanabilecek bir gıda krizinin önüne geçilirken, Ukrayna'dan yola çıkan gemilerin ilk durağı İstanbul olmaya devam ediyor.
A Haber canlı yayında Ukrayna'dan gelen tahıl gemisini görüntüledi | Video
Son olarak Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul'da denetim için beklerken, A Haber ekipleri o gemiyi görüntüledi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu canlı yayında detayları aktardı.
İşte Mert Hacıalioğlu'nun aktardıkları
Bu gemi de Ukrayna'dan yola çıktı. Odessa'nın güneyinde bulunan limandan yola çıktı. Mısır bulunan bir gemiden söz etmekteyiz. 2,5 tona yakın mısır vardı bu gemide.