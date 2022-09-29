Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! 90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

90 bin taşeron işçi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadro verileceğini açıkladı. Sözleşmeli personeller konuyla ilgili detayları heyecanla beklerken yapılan açıklma sonrasında konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bakan Bilgin'in" 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullanmasının ardından en merak edilenler arasında 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek sorusu yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için tüm çalışmalar tamamlandı. Binlerce kişi ise şartları ve kadroya alım tarihini merak ediyor. İşte 90 bin taşerona kadro hakkında tüm detaylar...