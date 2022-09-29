Vav TV İzle
Haberler Güncel Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! 90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! 90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 90 bin taşeron işçi ile ilgili müjde verdi. Bakan Bilgin'in 90 bin taşeron işçinin kadroya alımı hakkında müjdeyi verdi.Peki, 90 bin taşerona ne zaman kadro gelecek? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
29.09.2022 09:44 - Son Güncelleme: 29.09.2022 09:44
Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! 90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

90 bin taşeron işçi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kadro verileceğini açıkladı. Sözleşmeli personeller konuyla ilgili detayları heyecanla beklerken yapılan açıklma sonrasında konu hakkında araştırmalar hızlandı. Bakan Bilgin'in" 90 bin civarında bir işçi kapsam dışında kaldı. Kamuya kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık." ifadelerini kullanmasının ardından en merak edilenler arasında 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek sorusu yer aldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için tüm çalışmalar tamamlandı. Binlerce kişi ise şartları ve kadroya alım tarihini merak ediyor. İşte 90 bin taşerona kadro hakkında tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! 90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

90 BİN TAŞERON İŞÇİ KADROYA NE ZAMAN GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

696 sayılı kanunun dışında kalanların kadrolu işçi olarak geçmesi konusundaki bütün çalışmalarımızı tamamladık. Kapsam dışı kalan 90 bin civarındaki taşeron işçinin kamuda kadroya geçirilmesinin belli bir aşamadan sonra uygulamaya sokulacağının haberini vermek isterim.

Sözleşmeliye kadronun 2022 Ekim ayı itibariyle geleceği iddia ediliyor.

Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! 90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk ele alacağımız dosyadır. İsteğe bağlı olarak kadro hakları vereceğiz. Bazı haklardan mahrumlar onları kendilerine vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! 90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

*İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

Kadroya alımlar o tarihte başlıyor! 90 bin taşeronun ağzı kulaklarında! Belediye çalışanına, sözleşmeliye kadro şartları...

*31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

SON DAKİKA