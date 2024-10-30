Narin’in babasından dikkat çeken açıklamalar! Suçluyu işaret etti: Mahkemede yüzleşeceğiz

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin küçük kızın en yakınları başta olmak üzere amca Salim Güran, anne Yüksel, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Katilinin kim olduğuna dair soru işareti ise varlığını sürdürüyor. Kritik duruşma öncesinde Narin'in babası Arif Güran A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'a açıklamalarda bulundu.

NEVZAT'I İŞARET ETTİ

Arif Güran, "Devletimin yaptığı çalışma sonucunda kızım bulundu. Bu bir gerçektir. Devletim bu çalışmayı yapmasa kızımın mezarı bile olmayacaktı. Ben Nevzat'tan şüpheleniyorum. Eğer bir insan 18 gün boyunca gelip yanımd oturuyorsa, yanımda namaz kılıyorsa kızımı neden öldürmesin?" dedi.

Arif Güran, eşi Yüksel, Nevzat Bahtiyar, oğlu Enes ve Salim Güran'ın aynı evde olduklarını kesin bir dille inkar ederek, "Mümkün değil. Nevzat benim evime giremez. Zaten iddianamede eşim ve oğlum uyuduklarını söylemiş. Evimin etrafında duvar var mı? Adam evimin önüne geçmiş olabilir. Benim çocuklarım evde uyuyorlar. HTS 30 cm kaymayacak bir şey midir?" ifadelerini kullandı.

Eşinin ve çocuklarının kendisine neden geç haber verdiğini de yanıtlayan Arif Güran, "Ben yoldaydım. Annesi bilse beni aramaz mıydı?Bir kedi yavrusuna yanaşın. O kedi seni paramparça eder. Mahkemede yüzleşeceğiz. Benim gözümde katil Nevzat. Ey Allahsız adam! Bunun tek somut delili karşıdaki kameradır" şeklinde konuştu.

Nevzat'ın ailesinden kimsenin alınmasına tepkiş gösteren Arif Güran, "Bu insan benim kızımı saklamış ve bu insan o gün evdeydi.ben kendi gözümle görmediğim bir şeye iftira atmam" dedi.

Salim Güran ile ilgili de konuşan Arif Güran, "Benim gözü ile ben şüphelenmem. Devletin somut delilleri ile şüpheliyse, beni ikna edecek dellilerle suçluysa başım sütün. Cezaevine ben bu yüzden gitmiyorum." ifadelerini kullandı.

"VİCDANI İLE GEBERSİN"

Oğlu Baran Güran'ın kayıp ihbarının yapıldığı gün il dışında olmadığını söyleyen Arif Güran, "Oğlum Diyarbakır'daydı." dedi.

Cinayetin organize şekilde işlendiği iddiasına da tepki gösteren Güran, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kim evladına kıyabilir? Benim evimde 5 insan var? 5 insanı kim susturabilir? Sen yengesini susturabilir misin? Bugüne kadar bu dosyanın bu hale gelmesinin sebebi budur. Rabbim hayırlısını versin. O insan vicdanı ile gebersin"