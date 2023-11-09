Dilan ve Engin Polat'ı cezaevine götüren o süreç! Her şey o gün başlamış! Savcıyı arayıp bakın ne demiş...

1 Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Engin Polat'ın KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın ortağı Veysel Şahin ve Başer ile yasa dışı bahis işleri yaptığı öğrenildi.Peki, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat'ı cezaevine gönderen o süreç nasıl başladı? İşte detaylar...

2 Bu sorunun arkasından film senaryolarını aratmayacak bir hikaye çıktı. Birkaç ay önceydi, Engin ve Dilan Polat, araçlarını park ettikleri yer yüzünden komşularıyla tartıştı ve kavga büyüdü. İddiaya göre işin içine hakaret, tehdit ve darp girdi. Komşuları, Polat çifti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı, çift ifadeye çağrıldı. İfade vermeye gitmeyen Polat çiftine tekrar bir yazı geldi ve çift ikinci kez ifadeye çağrıldı. Ardından Dilan Polat dosya ile ilgilenen savcının numarasını buldu ve savcıyı arayarak 'Biraz işlerimiz var' dedi. ''Günde 750 bin TL harcıyorum... ''Dilan Polat'tan savcıya akla zarar ifadeler! Cezaevini kapısını kendi aralamış!