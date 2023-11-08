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Cezaevinde Dilan Polat ve kardeşine kıyafet uyarısı: Pazar malı olacak! Parmaklıklar ardına götüren süreç ile ilgili çarpıcı iddia: Her şeyi o olay başlattı

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddiasıyla tutuklanan Dilan- Engin Polat soruşturmasında yeni detaylar çıkmaya devam ediyor. Marmara Cezaevi'nde bulunan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun kıyafet talebine "marka" uyarısı yapan yönetimin, "Burada marka kıyafet olmayacak, pazar malı olsun. Yoksa da kantinden alın" dediği iddia ediliyor. Öte yandan Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatları Sevinç Horoz lüks hayatlarıyla tepki çeken fenomen çift hakkında "Müvekkillerim sosyal medya baskısı yüzünden tutuklandılar." ifadelerini kullandı. Ayrıca çifti tutuklanmaya götüren süreci bambaşka bir olayın başlattığı iddia edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Kasım 2023, 16:18 Güncelleme 08 Kasım 2023, 16:43
Cezaevinde Dilan Polat ve kardeşine kıyafet uyarısı: Pazar malı olacak! Parmaklıklar ardına götüren süreç ile ilgili çarpıcı iddia: Her şeyi o olay başlattı 1

Lüks yaşamlarıyla dikkat çeken Dilan Polat ve eşi Engin Polat gündemden düşmek bilmiyor. Sürekli yeni bir haberin ortaya çıktığı, kara para akladıkları iddia edilen Polat ikilisi tüm çırpınışlarının ardından parmaklıklar ardına gitti.

Cezaevinde Dilan Polat ve kardeşine kıyafet uyarısı: Pazar malı olacak! Parmaklıklar ardına götüren süreç ile ilgili çarpıcı iddia: Her şeyi o olay başlattı 2

Yüksek güvenlikli olduğu için İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne konulan Dilan Polat'ın kaldığı kadınlar bölümünde Adnan Oktar'ın 'kedicikleri' ile terör örgütü üyesi kadınlar da kalıyordu.

Cezaevinde Dilan Polat ve kardeşine kıyafet uyarısı: Pazar malı olacak! Parmaklıklar ardına götüren süreç ile ilgili çarpıcı iddia: Her şeyi o olay başlattı 3

OĞLUNUZU YANINIZA ALABİLRİSİNİZ

Üst aramasından geçirildikten sonra karantina koğuşuna alınan Dilan Polat'ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz da verildi. Oldukça yorgun görünen Dilan Polat, cezaevine kabul işlemlerini yapan memurlara çocuklarıyla nasıl görüşebileceğini sordu. Dilan Polat'a haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez ise açık görüşte ailesiyle görüşebileceği anlatıldı. Cezaevi görevlileri Dilan Polat'a isterse 6 yaşından küçük olan oğlunu da yanına alabileceğini hatırlattı. Ancak Dilan Polat bu söylenenler karşısında üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Cezaevi görevlileri de Dilan Polat'a, "Çocuklarınızın iyi olduğu konusunda haberler çıkıyor. Merak etmeyin" diyerek moral vermeye çalıştı.

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