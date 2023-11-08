Cezaevinde Dilan Polat ve kardeşine kıyafet uyarısı: Pazar malı olacak! Parmaklıklar ardına götüren süreç ile ilgili çarpıcı iddia: Her şeyi o olay başlattı

Yüksek güvenlikli olduğu için İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi 'ne konulan Dilan Polat 'ın kaldığı kadınlar bölümünde Adnan Oktar'ın 'kedicikleri' ile terör örgütü üyesi kadınlar da kalıyordu.

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OĞLUNUZU YANINIZA ALABİLRİSİNİZ

Üst aramasından geçirildikten sonra karantina koğuşuna alınan Dilan Polat'ın yanına kardeşi Sinem Sıla Doğu ve aynı dosyadan tutuklanan Nilgül Yılmaz da verildi. Oldukça yorgun görünen Dilan Polat, cezaevine kabul işlemlerini yapan memurlara çocuklarıyla nasıl görüşebileceğini sordu. Dilan Polat'a haftada 10 dakika telefon görüşmesi yapabileceği, ayda 3 kez kapalı görüşe çıkabileceği, bir kez ise açık görüşte ailesiyle görüşebileceği anlatıldı. Cezaevi görevlileri Dilan Polat'a isterse 6 yaşından küçük olan oğlunu da yanına alabileceğini hatırlattı. Ancak Dilan Polat bu söylenenler karşısında üzüldü ve gözyaşlarını tutamadı. Cezaevi görevlileri de Dilan Polat'a, "Çocuklarınızın iyi olduğu konusunda haberler çıkıyor. Merak etmeyin" diyerek moral vermeye çalıştı.