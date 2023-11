Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma tutuklamayla bitti. Polat çiftinin aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 18 kişiye yönelik yürütülen soruşturmada 12 kişi tutuklanmış, 6 kişi de adli kontrol şartı ile serbet kalmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada Engin Polat'ın emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı. Daha önce bahis baronlarına çalıştığını söyleyen ve etkin pişmanlıktan yararlanan gizli tanığın yazdığı ihbar mektubu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Engin Polat'ın KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın ortağı Veysel Şahin ve Başer ile yasa dışı bahis işleri yaptığı öğrenildi.Peki, sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat'ı cezaevine gönderen o süreç nasıl başladı? İşte detaylar...

Bu sorunun arkasından film senaryolarını aratmayacak bir hikaye çıktı. Birkaç ay önceydi, Engin ve Dilan Polat, araçlarını park ettikleri yer yüzünden komşularıyla tartıştı ve kavga büyüdü. İddiaya göre işin içine hakaret, tehdit ve darp girdi. Komşuları, Polat çifti hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık soruşturma başlattı, çift ifadeye çağrıldı. İfade vermeye gitmeyen Polat çiftine tekrar bir yazı geldi ve çift ikinci kez ifadeye çağrıldı. Ardından Dilan Polat dosya ile ilgilenen savcının numarasını buldu ve savcıyı arayarak 'Biraz işlerimiz var' dedi.

SAVCININ TELEFONUNU ARADI: ''İŞLERİM ÇOK YOĞUN''

İşte Dilan Polat Savcı arasında geçen diyalog:

Dilan Polat: 'Bizim biraz işlerimiz var. Müsait olduğumuz zaman ifade vermeye gideceğiz Savcı Bey.'

Savcı: 'Sen kimsin? Numaramı nasıl buldun. Beni izinli günümde nasıl ararsın? Sen kimsin, 'İşim yüzümden gelemiyorum' dersin. Devlet, yargı seni ifade vermeye çağırıyor. Acilen ifade vermeye geliyorsunuz, yoksa polis zoruyla gelirsiniz.'

POLAT'IN O PAYLAŞIMINI GÖRDÜ

Polat çifti bu görüşmeden sonra ifade vermeye gitti. Savcı, çiftin haklarında inceleme yaparken Dilan Polat'ın günde 750 bin TL harcıyorum paylaşımını gördü. Bunun üzerine savcı paranın kaynağını araştırmak için yeni bir soruşturma başlattı. O inceleme kara para aklama soruşturmasına dönüştü ve Polat çifti tutuklandı.

ENGİN POLAT'TAN HARÇLIK AÇIKLAMASI

Engin ve Dilan Polat'ın savunmalarına dair yeni ifadeler de ortaya çıktı. Engin Polat'a hesap hareketleri soruldu ve polis yapılan 25 milyon TL'lik havalenin nedenini açıklamasını istedi. Engin Polat, 18 milyon TL'yi babasına, 7 milyon TL'yi ise kardeşine harçlık olarak gönderdiğini söyledi. Öte yandan Engin Polat'ın gözaltına alınmadan önce Valilik'ten koruma ve aracı için çakar istediği ama sonuç alamadığı da ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKEN HALİL FALYALI DETAYI

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde bir gazetecinin kendisi hakkında verdiği şikayet dilekçesi Engin Polat'ın önüne koyuldu. O şikayet dilekçesinden satır başları ise şu şekildeydi:

Engin Polat, geçmişinde sahte fatura, çek işi yapan kişidir. Bugünden 6 yıl önceye kadar taksicilik yapan ve ondan önce tezgâhtarlık işi yapan biridir. Son yıllarda kurdukları ilişkilerle sözde ayda bir milyon ürün satış yapıldığı yalanıyla, elde ettiği datalarla yüksek miktarlı faturalar kesiyor. Yasa dışı bahis lideri Veysel Şahin, Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı'dan elde ettikleri bahis paralarını Dilan Polat Diamond, vakıf, güzellik merkezi ve diğer şirketler, Engin Polat adına açılan döviz ve mücevher firmaları, Bulgaristan gibi ülkelere makine ihracatı yapıldığı iddiasıyla para aklıyor, haksız kazanç elde ediyor.

Engin Polat, husumetli olduğu kişilere Muhammed Yakut ismini kullanarak baskı kurmuş, sürekli o isimle gayrimeşru alemde varlık göstermeye çalışmıştır. Şüpheli Engin Polat, Muhammed Yakut'u finanse ettiği bu nedenle güçlü olduğunu defalarca kez lanse etmiştir. Bundan 2 ay önceye kadar Muhammed müvekkili arayarak "Engin Polat bizim kardeşimiz, onunla ilgili yaptığın araştırmalara son vermeni istiyorum" demiştir.

Müvekkil cevaben "kusura bakmayın, bunu kabul edemem, haberleri yapmaya devam edeceğim" şekilde beyanda bulunmuştur. Engin Polat'a ait Dubai Dilan Polat Vakfı ve şirketleri, sözde 1 milyon adet satış yaptığı ürünler, sahte faturalar dava konu eylemlerin bir parçası olmuştur. Yakın zamanda emniyetin yaptığı 230 milyon dolarlık fatura operasyonunda yakalanan çetenin üyeleri Engin Polat ile ilişkileri olduğunu beyan etmişlerdir."

VEYSEL ŞAHİN'İ TANIMIYORUM

Engin Polat müşteki dilekçesine cevaben, "Bana okunan metinde geçen kişilerin hiçbirini tanımam, bir tek Muhammet Yakut ile 3 sene öncesinde bir kozmetik firması vardı, ben de kendisinden ufak tefek alım yapardım, bu şirket ile çok büyük bir ticaretim faaliyetim de yoktur, uzun zamandır da yoktur, suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum, kimseyi aramadım, tehdit etmedim, bu iddialar asılsızdır. Veysel Şahin'i tanımam, hiçbir görüşmem yoktur, bunla ilgili iddiaları da kabul etmiyorum, asılsızdır" dedi. Ayrıca savcılık dosyasında bir kişinin gazeteciye Engin Polat ile ilgili verdiği bilgilerin yazışmaları da yer aldı. Bu yazışma fotoğraflarında bir kişinin gazeteciye Engin Polat'ın yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin, Derkan Başer gibi isimlerle irtibatlı olduğu iddiası yer aldı. Dosyada delil olarak yer alan bu yazışmaların içeriği Engin Polat'a soruldu.

ARKADAŞ GRUBU İLE EĞLENMEYE GİTMİŞTİK

Polat ise "Derkan Başer veya Veysel Şahin diye birini tanımam, hiçbir görüşmem yoktur. Batum'a 2022 senesinde arkadaş grubum ile eğlenmeye gitmiştim. 2019 yılında eşim ve arkadaşlarım ile Rize'ye gitmişken günü birlik gidip gelmiştim, eğlence mekanına gitmiştim. Mail order işi nedir bilmem, bu yolla bir ticari faaliyet yürütmedim, dijital para yani bitcoin benzeri işler için herkes gibi bir hesap açmıştım ancak cüzi miktarda coin vardır. Paribu'da 120-130 bin TL civarı, Binance 350-400 bin TL civarı vardır, bunlar 2020 yılında beri durmaktadır, bu hesapları pandemi döneminde evde canım sıkıldığında açtım. Banka hesap hareketlerinden de bu görülecektir, buradaki para aklama iddialarını kabul etmiyorum, kesinlikle asılsızdır, Murat Şahin isimli şahsı da tanımam, yukarıda okuduğum ekran alıntıları ile ilgili hususları kabul etmiyorum," dedi.

24 ADET ARACIN MALVARLIĞI LİSTESİ SORULDU

Sorguda Engin Polat'a İstanbul, Edirne, Kocaeli olmak üzere 3 şehir 7 konut ve tarla, iki adet cip model araba ve Milda Gayrimenkul üzerine ise İstanbul, Ankara, Edirne ve Tekirdağ olmak üzere 4 şehirde mesken, konut, ofis, arsa, tarla gibi 16 adet gayrimenkul, 24 adet aracın da yer aldığı malvarlığı listesi soruldu.

Kocaeli'ndeki meskenin Dilan Polat'ın babası tarafından kendisine devredildiğini söyleyerek, "İstanbul Ataşehir'deki arsa babamın 30 yıllık gayrimenkulüdür, bedelsiz olarak firmamıza vermiştir. Firmamız inşaat projesine başlayacağından kredibilitesini yükseltmek için verilmiştir. Araçlar ise firma adına kayıtlı kiralama amacıyla aldığım araçlardır, bazılarını ben ya da eşim kullanırız. Bu araçlar, diğer arsa ve mülkler ticari faaliyetlerimden elde ettiğim kazanç ile alınmış mallardır" dedi.

PARALARIN KAYNAĞI SORULDU

2021 yılındaki toplam 5 milyon 408 bin TL para çekme, 57 milyon 266 bin TL para yatırma tutarları aylık listesi önüne koyuldu. Ayrıca yıllık işlemlerinin özetinin çıkarıldığı tabloya göre 2021 yılında hesabında 737 TL varken, 2018-2019 yıllarında hiçbir para girişi olmazken 2020 yılında 10 bin, 2017 yılında ise 3 milyon 849 bin TL para girişi oluyor.

Polis, paraların kaynağı, kimden hangi hizmet karşılığı alındığı, kimlere hangi hizmet karşılığı gönderildiğini ve banka işlemlerini kimin takip ettiğini Engin Polat'a sordu. Ticari kazançlarından elde ettiği paralar olduğunu söyleyen Engin Polat, "Her paranın nereden geldiği bellidir" dedi.

MASAK RAPORU SORULDU

2022 ile 2023 yıllarında banka hesabından toplam 72 milyon 524 bin TL para çıkışı, 38 milyon 109 bin TL de para girişi olduğu kaydedildi. Ayrıca şirket hesaplarına gelen giden para trafiğini inceleyen MASAK'ın bir tablo halinde verdiği rapor da Engin Polat'ın sorgu odasında önüne koyuldu. Kimisini aldığı gayrimenkul ödemeleri olarak açıkladı, eşine, babasına, kardeşine, şirketine ve arkadaşına verdiği paraları da ya borç ödemesi ya da ihtiyaç olarak yorumladı.

BALDIZININ SAHTE FATURA PAZARLIĞI

Eşinin kız kardeşi Sıla Doğu'nun telefon incelemesinde komisyon karşılığı sahte fatura kesme pazarlıklarının tespit edildiğini belirten polis, bu illegal alışverişi Engin Polat'a sordu. Sıla Doğu'nun ticaretinin benimle bir alakası yoktur diyerek, "Bize ait firmalarda kullanıldığına dair bilgim yoktur, Sinem Sıla Doğu ile akrabalık dışında tek bağımız Levent şubesinde tabelamızı kullanmasıdır" cevabını verdi.

"ANNEANEME GELİR OLSUN DİYE..."

Bir kozmetik firmasıyla ticari ilişkisi ve bu firmada kesilen 150 milyon liralık sahte fatura sorusuna, o firma anneanneme ait diyen Engin Polat, "Bu firma Dilan Polat Çekmeköy Şubesi'ni işletmektedir, franchise şubedir. Anneanneme gelir olsun diye Dilan Polat A.Ş ile DP güzellik arasında bir franchise anlaşması yapılmıştır. DP güzellik firmasının işlerini vekaleten babam Sezgin Polat yürütmektedir, bu şirket ile başkaca bir bağımız yoktur" dedi.

Dilan Polat'ın mali işlemlerle bağlantısını açıklaması istenen Engin Polat, "Eşim sadece sosyal medya ve tanıtım kısmındadır. Ticari yönetim benimdir" dedi.

GELEN TELEFON DİNLEMEYE TAKILDI

Silahlı saldırı sonrası Engin Polat'a gelen bir telefon dinlemeye takıldı. Telefonu Engin Polat'ın kardeşi Kürşat Polat açıp ağabeyinin toplantıda olduğunu söylüyor. Buna rağmen arayan kişi, "Acil bir şey söylemem lazım" deyince Engin Polat toplantıdan çıkarak telefona bakıyor. Konuşmanın dinlemeye takılmasına sebep olan ilk detay ise arayanın olduğu yer oluyor. Engin Polat'ı akşam saatlerinde arayan kişi olan Fatih G. bu aramayı Maltepe Cezaevi'nden yapıyor. Engin Polat'ın iş yerlerine silahlı saldırı yapan kişi ya da kişileri durdurmaya çalıştığı anlaşılan kişi Polat'a, "Seni Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu? Barışların kardeşi. Ben dedim ki Kasım'a kadar bekleyin. Ateşkes yapın" diyor.

"SENİN VÜCUDUNA OK DÖNMESİN"

Cezaevinde olduğu anlaşılan ve "Kasım'da geleceğim" diyen Fatih G., "Bekleyin dedim. Ben geleceğim. Oturup konuşuruz dedim. Yeter ki bekleyin. Adam benim kuzenim dedim. Allah rızası için çoluğu çocuğu var dedim. Numarayı vereyim sen onu gizliden ara" diyor. Engin Polat ise bunun üzerine, "Tamam iyi niyetini biliyorum ama lakin benim şu an birileri ile diyaloğa girmem çok tehlikeli" diyor. Fatih G. de, "Senle sadece konuşacak. Şu an için ateşkes bir dursun. Benim derdim o, namludan bir şey çıkmasın be kardeşim. Derdim senin vücuduna ok dönmesin. 3-5 dakika konuş. Kasıma kadar bunlar bekleyecek. Ben çıkınca bunlarla oturacağım. Muhammet var, Yıldıray var. Bunlar direkt İtalya'daki o Barış ile şey…" diyor. İşte o konuşma...

FATİH GEZER : Kardeşim müsait misin kusura bakma ya gece gece aradım ama

ENGİN POLAT : Evet evet evet kardeşim şu an bir görüşmedeyim dur

FATİH GEZER : Seni bir Yıldıray diye biriyle konuşturmak istiyorum da sen arar mısın onu bu Barışların kardeşi ben dedim ki bak Kasım'a kadar bekleyin bir ateşkes yapın

ENGİN POLAT : hıhı

FATİH GEZER : Bekleyin dedim ben geleceğim oturup konuşuruz sıkıntı yok ama dedim yeter ki bekleyin dedim bak adam dedim benim kuzenim Allah rızası için dedim hani çoluğu çocuğu var şimdi numarayı vereyim sen onu gizliden bi ara numaranı göstermeden whatsapp'tan veya bir şekilde bir konuş…

ENGİN POLAT : Kim ki Fatih bu

FATİH GEZER : Şimdi şöyle Barış'ın kardeşi

ENGİN POLAT : Kardeşim şu an sana bir şey söyleyeyim mi?

FATİH GEZER : Hıhı

ENGİN POLAT : Tamam iyi niyetini biliyorum lakin benim şu an birilerine diyaloğa girmem çok tehlikeli

FATİH GEZER : Tamam bak şöyle şöyle senle sadece konuşacak şuan için ateşkes bir dursun baba benim derdim o tamam mı namludan bir şey çıkmasın be kardeşim

ENGİN POLAT : Anladım

FATİH GEZER : Derdim ne biliyor musun ok senin vücuduna ok dönmesin üç dakika beş dakika konuş kasıma kadar bunlar bekleyecek ben çıkınca bunlarla oturucam Muhammet var Yıldıray var Koray var bunlar direk o İtalya'daki Barışla şey hatta ben ...

ENGİN POLAT : Kardeşim sen numarayı ver tamam telefonla da çok konuşmanın bir gereği yok

FATİH GEZER : Tamam tamam tamam

Bu tapelerde çete lideri Barış Boyun'u işaret eden Fatih isimli kişi, bir başka tapede bu kez daltonlar olarak bilinen çeteyi işaret ediyor.

ENGİN POLAT : Alo

FATİH GEZER : Selamünaleyküm

ENGİN POLAT : Aleykümselam kardeşim

FATİH GEZER : Kardeşim ne yapıyorsun müsait misin

ENGİN POLAT : Müsaitim kardeş iyiyim sen nasılsın

FATİH GEZER : İyi valla ben de ne yapayım şeyi diyecektim sana

ENGİN POLAT : he

FATİH GEZER : Bu Can Dalton

ENGİN POLAT : He

FATİH GEZER : Bu Barış'a ulaşacak kişiler var ben onlarla konuştum

ENGİN POLAT : he he

FATİH GEZER : Yok on dört gün falan filan dedim ki bak ben Kasım'da izne çıkacağım bir durun dedim falan hani

ENGİN POLAT : hee

FATİH GEZER : eee şu an durdu gibiler ama bak sana şunu söylüyorum bunlar sana nasıl temas etti onu da bilmiyorum da

ENGİN POLAT : Ben de bilmiyorum

BARIŞ BOYUN DETAYI

Fatih G. isimli kişinin İtalya'daki Barış demesi akıllara "Daltonlar" olarak bilinen çetenin lideri Barış Boyun'u getirdi. Öyle ki başka bir konuşmada yine Fatih G. Engin Polat'ı arayarak Barış Boyun'un adamlarından Can Dalton ile görüştüğünü söyleyerek, "Bu Barışa'a ulaşacak kişiler var onlarla konuştum" diyor.

"ENGİN'E SÖYLE FEVRİ DAVRANMASIN"

Bir başka kayıtta ise Fatih G. Kürşat Polat'ı arayarak Engin Polat'ın aramasını istediği kişinin numarasını veriyor. Kürşat Polat'ı uyaran Fatih G., "Engin'e söyle dikkatli bir şekilde konuşsun. Fevri davranmasın sakin bir şekilde konuşsun. Ben yukarısıyla bağlantı kurdum. Hatır gönül koyuyoruz. Ona göre bir şeyler yapacağız" dedi.

HAL HATIR SORAR

Engin Polat'a emniyet ifadesinde bu konuşma içerikleri de soruldu. Fatih G.'nin çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen Polat, "10 yıldır cezaevindedir. Arada beni ara hal hatır sorar. Tehdit edilmemiz ve işyeri kurşunlanması ile ilgili yardımcı olabileceğini söyledi. Birilerini aramamı istedi. Ancak ben aramadım. Sürekli geçiştirerek olayı kapattım" dedi. Engin Polat Ayrıca telefon konuşmasında geçen, Barış ve Can Dalton isimli kişileri de tanımadığını söyledi.

Dubai, Gürcistan'ın Batum şehri, Kıbrıs tatilleri teker teker soruldu, "Artvin giriş çıkışlarım eşim, ben ve iki aile dostum ile Batum'a günü birlik eğlence amaçlı giriş çıkışlardır" diyen Engin Polat, "Kıbrıs'a ben, eşim ve baldızım Sıla Doğu ile birlikte iki günlüğüne gittik. Kısa süreli tatil amaçlı seyahattir. Kıbrıs'ta kimse ile bir görüşmem olmadı, 2023 Batum seyahati ile Rize şube açılışı akabinde arkadaş grubum ile günü birlik gidip gelemeden ibarettir. Dubai seyahatimde bir haftalık tatil yapmıştık, diğerlerinin yurt içi olup olmadığını hatırlamıyorum, ancak tüm tatiller sosyal medya hesabımdan paylaşılmıştır, araştırılabilir" dedi.

EŞİMİN TEK ROLÜ SOSYAL MEDYA REKLAM İŞLERİNİ YAPMASIDIR

Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Engin Polat, şirketlerinin faaliyetlerinin tamamen yasal, mevzuata uygun olduğunu söyleyerek, "Sahte fatura iddialarını kabul etmiyorum, kimse ile bu amaçla görüşmedim, kimseden bu amaçla talepte bulunmadım, hiçbir muhasebeci, mali müşavir ya da çalışanıma bu amaçla talimat vermedim. Kimseden bu yönde talepte bulunmadım. Kimse de benden böyle bir talepte bulunmadı, tüm gelirlerim yasal kayıtları, defterleri mevcuttur. Herhangi bir vergi borcum yoktur, eşimin bu şirketlerin yönetimindeki tek rolü ismini kullanarak sosyal medya reklam işlerini yapmasıdır, finansal sorumluluk bana aittir, örgütsel bir faaliyette bulunmadım" dedi.

PARAVAN ŞİRKETLER İLE PARA TRANSFERİ YAPILMIŞ

İnternet üzerinden kredi kartıyla oynanan yasa dışı bahis paralarının "mail order" yöntemiyle Engin Polat'ın paravan şirketlerinin hesabında toplandığı, daha sonra bu paraların Bakırköy'de bir döviz şirketine teslim edildiği iddia ediliyor. Yasa dışı bahis paraları belli bir limite ulaştıktan sonra da Veysel Şahin'in kardeşi Murat Şahin'e ait Florya'daki mekana götürüldüğü belirtiliyor. Gizli tanığın iddialarına göre paralar buradan da KKTC, Karadağ ve Gürcistan üçgeninde dağıtılıyor. Ardından da Polat'ın paravan şirketleri arasında para tranfesi yapılarak, kara paranın aklandığı öne sürülüyor.

BİLMİYORMUŞ!

Tutuklanan Dilan Polat, mali konularla ilgili tüm sorulara "Bilgim yok" cevabını verdi. Estetik şirketlerinin öz sermayesini hatırlamadığını söyledi. "Suçlamaları reddediyorum. 130 şubem mevcuttur. Buralardan isim hakkı olarak kira almaktayım. Şahsıma ait kayıtlı mal varlığı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

FALYALI'NIN ORTAĞI

Veysel Şahin, KKTC'de pusuya düşürülerek öldürülen Halil Falyalı'ya yakın bir isimdi! Falyalı, Londra, Girne, Hindistan, Çin, Japonya ve Türkiye ayağı olan sanal bahis ağının lider kadrosunda yer alıyordu. Türkiye'deki bahis operasyonunda tutuklanan ve 700 milyon dolarlık malvarlığına el koyulan çete lideri Şahin'in ortağıydı. Şahin, 2017'de babasını ziyaret etmek için Sivas'a gelip, özel uçağıyla geri döneceği sırada yakalanarak gözaltına alınmıştı. 14 Nisan'da da infazını tamamladığı gerekçesiyle tahliye edilmişti.Veysel Şahin'in sağ kolu olarak bilinen firari Derkan Başer'in Gürcistan'da bulunduğu belirtiliyor