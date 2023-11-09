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CHP’li Mansur Yavaş Ankara’yı parsel parsel satıyor! 29 taşınmazı yok pahasına elden çıkarmak için talimat verdi

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği günlerde Ankara'yı yönetiyorum algısıyla şehrin satıldığını iddia etmişti. Yavaş, aslında kendi yapacaklarını önden söylemiş. Göreve geldiği günden bu yana belediyeye ait 81 taşınmazı satan Yavaş, şimdi de Çankaya Mamak Gölbaşı Çubuk, Etimesgut'ta ABB'ye ait mağaza, mesken, akaryakıt istasyon alanı, sağlık tesis alanı, özel proje alanı gibi toplamda 29 taşınmazın apar topar elden çıkarılması için talimat verdi.

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Giriş Tarihi 09 Kasım 2023, 12:06 Güncelleme 09 Kasım 2023, 12:06
CHP’li Mansur Yavaş Ankara’yı parsel parsel satıyor! 29 taşınmazı yok pahasına elden çıkarmak için talimat verdi 1

Ankara'yı parsel parsel sattılar diyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 4 buçuk yılda Ankara'yı parsel parsel ve yok pahasına sattığı ortaya çıktı.

CHP’li Mansur Yavaş Ankara’yı parsel parsel satıyor! 29 taşınmazı yok pahasına elden çıkarmak için talimat verdi 2

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk dönemlerde sözde şeffaflık ilkesi ile Ankara'yı yönetiyorum algısı oluşturmak için yaptığı toplantılarda Ankara'nın parsel parsel satıldığını iddia etmişti.

CHP’li Mansur Yavaş Ankara’yı parsel parsel satıyor! 29 taşınmazı yok pahasına elden çıkarmak için talimat verdi 3

Yavaş göreve geldiği günden beri 81 tane belediyeye ait taşınmazı 7 milyar 598 milyon 778 bin 764 TL gibi bir rakama sattı. Bununla da yetinmeyen Yavaş şimdi de Çankaya Mamak Gölbaşı Çubuk, Etimesgut'ta ABB'ye ait mağaza, mesken, akaryakıt istasyon alanı, sağlık tesis alanı, özel proje alanı gibi toplamda 29 taşınmazın apar topar elden çıkarılması için talimat verdiği ortaya çıktı.

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