CHP’li Mansur Yavaş Ankara’yı parsel parsel satıyor! 29 taşınmazı yok pahasına elden çıkarmak için talimat verdi

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Yavaş göreve geldiği günden beri 81 tane belediyeye ait taşınmazı 7 milyar 598 milyon 778 bin 764 TL gibi bir rakama sattı. Bununla da yetinmeyen Yavaş şimdi de Çankaya Mamak Gölbaşı Çubuk, Etimesgut'ta ABB'ye ait mağaza, mesken, akaryakıt istasyon alanı, sağlık tesis alanı, özel proje alanı gibi toplamda 29 taşınmazın apar topar elden çıkarılması için talimat verdiği ortaya çıktı.