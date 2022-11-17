İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashir'e ev kiralayan isim gözaltında! Albashir PKK ile nasıl tanıştığını böyle anlattı

Son dakika haberleri... İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir, adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi. Dört gündür gözaltına olan terörist Ahlam Albashir bu süreyi tek kişilik nezarethanede geçirdi. Gelen son dakika haberine göre, teröristlere ev kiralayan isim de gözaltına alındı. Öte yandan Albashir, PKK ile nasıl tanıştığını ifadelerinde itiraf etti. Azez'de gözaltına alınan "Hüssam" adlı teröristin saldırı sırasında İstanbul'da olduğu ve patlama sonrası kaçtığı ortaya çıktı. Detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.