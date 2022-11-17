Erdoğan G20 Zirvesi’ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!

Aynı haberde Türkiye ve Erdoğan'ın süreçteki rolüne vurgu yapıldı ve şu yoruma yer verdi;

'Yazdan bu yana, Türkiye ve BM'nin arabuluculuk yaptığı anlaşma, Ukrayna'nın buğday, mısır ve ayçiçek yağı gibi yaklaşık 11 milyon ton gıda maddesini silolarından kurtarmasına yardımcı oldu ve küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkıda bulunarak, daha fakir ülkelerin yaşam mücadelesi vermesine yardımcı oldu.'