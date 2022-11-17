Vav TV İzle
Haberler Güncel Erdoğan G20 Zirvesi'ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!

Erdoğan G20 Zirvesi'ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!

Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve temasları damga vurdu. Dünya basınının gündemi de Erdoğan'ın tahıl anlaşması hakkındaki sözleriydi. İngiliz Guardian "Türkiye cumhurbaşkanı, Karadeniz üzerinden ihracata izin vererek dünyanın en fakir ülkelerini rahatlatacak anlaşmaya ilişkin umutlarını artırıyor" diye yazdı.

17.11.2022 09:13 - Son Güncelleme: 17.11.2022 09:13
Erdoğan G20 Zirvesi’ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!

Dünyanın kalbi Endonezya'nın Bali Adası'nda attı. Küresel ekonomi ve siyasete yön veren liderler G20 kapsamında Bali'de bir araya geldi.

Kritik zirve sona ererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları ve açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Erdoğan G20 Zirvesi’ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!

'ERDOĞAN UMUTLARI ARTIRIYOR'

İngiliz Guardian gazetesi Erdoğan'ın tahıl krizinin çözümündeki rolüne vurgu yaptı.

'Erdoğan, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasının devam edeceğinden emin' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Türkiye cumhurbaşkanı, Karadeniz üzerinden ihracata izin vererek dünyanın en fakir ülkelerini rahatlatacak anlaşmaya ilişkin umutlarını artırıyor'

Erdoğan G20 Zirvesi’ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!

'DÜNYA PAZARINDA RAHATLAMA YARATACAK'

Erdoğan'ın tahıl anlaşması ile ilgili ifadelerini öne çıkaran ABD'li Politico ise anlaşmanın yenilenmesinin Dünya pazarında rahatlama yaratacağını yazdı.

Erdoğan G20 Zirvesi’ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!

Aynı haberde Türkiye ve Erdoğan'ın süreçteki rolüne vurgu yapıldı ve şu yoruma yer verdi;

'Yazdan bu yana, Türkiye ve BM'nin arabuluculuk yaptığı anlaşma, Ukrayna'nın buğday, mısır ve ayçiçek yağı gibi yaklaşık 11 milyon ton gıda maddesini silolarından kurtarmasına yardımcı oldu ve küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkıda bulunarak, daha fakir ülkelerin yaşam mücadelesi vermesine yardımcı oldu.'

Erdoğan G20 Zirvesi’ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!

Tahıl anlaşmasının sona ermek üzere olduğunu vurgulayan Wall Street Journal, Erdoğan'ın anlaşmadaki rolüne dikkat çekti.

Haberde 'Moskova, Kiev, Ankara ve Birleşmiş Milletler anlaşmayı yenilemek için müzakere ediyor' denildi.

SON DAKİKA