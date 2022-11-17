Erdoğan G20 Zirvesi'ne damga vurdu! Dünya basını tahıl anlaşması sözlerini manşetlere böyle taşıdı: Umutları artırıyor!
Endonezya'daki G20 Zirvesi'ne Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ve temasları damga vurdu. Dünya basınının gündemi de Erdoğan'ın tahıl anlaşması hakkındaki sözleriydi. İngiliz Guardian "Türkiye cumhurbaşkanı, Karadeniz üzerinden ihracata izin vererek dünyanın en fakir ülkelerini rahatlatacak anlaşmaya ilişkin umutlarını artırıyor" diye yazdı.
Dünyanın kalbi Endonezya'nın Bali Adası'nda attı. Küresel ekonomi ve siyasete yön veren liderler G20 kapsamında Bali'de bir araya geldi.
Kritik zirve sona ererken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları ve açıklamaları dünya basınında geniş yer buldu.
'ERDOĞAN UMUTLARI ARTIRIYOR'
İngiliz Guardian gazetesi Erdoğan'ın tahıl krizinin çözümündeki rolüne vurgu yaptı.
'Erdoğan, Rusya-Ukrayna tahıl anlaşmasının devam edeceğinden emin' başlıklı haberinde şu ifadelere yer verdi;
'Türkiye cumhurbaşkanı, Karadeniz üzerinden ihracata izin vererek dünyanın en fakir ülkelerini rahatlatacak anlaşmaya ilişkin umutlarını artırıyor'
Aynı haberde Türkiye ve Erdoğan'ın süreçteki rolüne vurgu yapıldı ve şu yoruma yer verdi;
'Yazdan bu yana, Türkiye ve BM'nin arabuluculuk yaptığı anlaşma, Ukrayna'nın buğday, mısır ve ayçiçek yağı gibi yaklaşık 11 milyon ton gıda maddesini silolarından kurtarmasına yardımcı oldu ve küresel gıda fiyatlarının düşmesine katkıda bulunarak, daha fakir ülkelerin yaşam mücadelesi vermesine yardımcı oldu.'