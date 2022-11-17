İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı! Flaş 12 Kasım detayı!
Son dakika haberi! İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashir'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. Albashir, PKK ile nasıl tanıştığını ifadelerinde itiraf etti. Albashir ifadesinde İstanbul'a geliş rotasını da detaylıca anlattı. Hacı kod adlı kişinin kendisini fotoğrafla takip ettiğini söylediği ifadesini de yalanladı. Savcılık ifadesinde keşif yaptığını itiraf eden terörist, "YPG Türkiye'ye gitmemi söyledi. Neden gittiğimi söylemediler. 3 defa Taksim'e gittim, dördüncüde patlama oldu" dedi. Albashir ifadesinde terör örgütüyle bağlantısını kabul etti ancak yalana da başvurdu. Kadın terörist Ahlam Albashir ve firari Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı. İfadelerde dikkat çeken bir başka detay da saldırıyı 12 Kasım için planladıkları. Öte yandan Albashir dikkat çekmemek için 14 yaşındaki bir çocuğu kullanmış. İşte detaylar...
İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ında aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, Marmara Cezaevine götürüldü.
SALDIRIYI 12 KASIM İÇİN PLANLAMIŞLAR
İfadelerde dikkat çeken bir başka detay da olayı 12 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladıkları ortaya çıktı.
12 Kasım'da istiklal Caddesi'ne gidecekleri, o gün korsan taksici Yasir Alkoralı ile irtibata geçtikleri, daha sonra bu planın iptal olduğu ve planlanandan bir gün sonra 13 Kasım'da El Beşir'in tek başına İstiklal Caddesi'ne giderek bu hain saldırıyı gerçekleştirdiği ifadelerinde tespit edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK DETAYI
Ahlam Al Bashir, tekstil atölyesinden sonra Roma Altana'nın evinde kalıyor ve İstiklal Caddesi'ne olay gününden 9 gün önce gidiyor. Tekrar gittiği sırada dikkat çekmemek için Roma Altana'nın 14 yaşındaki oğlunu da yanında götürüyor. Yani bir çocuğu terör saldırısının keşfine alet ediyor.
İŞTE SAHTE EVLİLİK CÜZDANLARI… "EVLİ ÇİFT" SÜSÜNÜ BU BELGEYLE VERMİŞLER…
Albashir (23) ve sahte kocası Bilal Hassan'ın kendilerine "Evli Çift" süsü vermek için Suriye'de sahte evlilik cüzdanı hazırlattıkları ortaya çıktı. İstanbul'a geldikten sonra dikkat çekmemek için "Evli Çift" gibi davranan Ahlam Albashir ve Bilal Hassan'ın parmak izleriyle hazırlanmış olan sahte evlilik cüzdanının fotoğrafına sadece ulaşıldı.
Üzerinde Arapça "Halep Şeriat Mahkemesi Tarafından Verilen Evlilik Belgesi" yazan evrakın tercümesi de yapıldı. Bilal Hassan'ın isminin "Bilal El-Haj Mawas Bin Hasan" olarak yazıldığı sahte evrakta Ahlam Albashir'in tam ismi de "Ahlam El-Bashir Bin Saleh" olarak yazılmış… Sahte evrakta Arapça olarak "Kişilerin kimlik bilgileri bu şekilde tanımlandı ve nikahları yapıldı. Nikah sözleşmeleri bu şekilde hazırlanmıştır" ifadelerine yer verildiği tercüme edildi. Böylece terörist Ahlam Albashir'in hakkında yapılan "Suriyeli-Somalili" tartışması da sona ermiş oldu.
Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde geçen pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 51 kişi gözaltına alındı. 49 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.