İstiklal Caddesi'ni kana bulayan Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı! Flaş 12 Kasım detayı!

SALDIRIYI 12 KASIM İÇİN PLANLAMIŞLAR

İfadelerde dikkat çeken bir başka detay da olayı 12 Kasım'da gerçekleştirmeyi planladıkları ortaya çıktı.

12 Kasım'da istiklal Caddesi'ne gidecekleri, o gün korsan taksici Yasir Alkoralı ile irtibata geçtikleri, daha sonra bu planın iptal olduğu ve planlanandan bir gün sonra 13 Kasım'da El Beşir'in tek başına İstiklal Caddesi'ne giderek bu hain saldırıyı gerçekleştirdiği ifadelerinde tespit edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK DETAYI

Ahlam Al Bashir, tekstil atölyesinden sonra Roma Altana'nın evinde kalıyor ve İstiklal Caddesi'ne olay gününden 9 gün önce gidiyor. Tekrar gittiği sırada dikkat çekmemek için Roma Altana'nın 14 yaşındaki oğlunu da yanında götürüyor. Yani bir çocuğu terör saldırısının keşfine alet ediyor.