İstiklal saldırısı sonrası yeniden hatırlatalım: Terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarıyla dolu
Bebek katili PKK'nın İstiklal Caddesinde yaptığı alçak saldırı bu hain örgütün geçmişteki katliamlarını yeniden akıllara getirdi. Kurulduğu ilk yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kanlı saldırılarıyla kırsaldaki vatandaşları göçe zorlayan kalleş örgüt canlı bomba ve tuzaklarla sivilleri hedef alarak bugüne kadar binlerce kişiyi hayattan kopardı. İşte eli kanlı örgütün sivil katliamları...
14.11.2022 19:22 - Son Güncelleme: 14.11.2022 19:22
Terör örgütü PKK İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde kalleş bir bombalı saldırı gerçekleştirdi
Bölgedeki her kamere didik didik tarandı ve saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır Küçükçekmece Kanarya'da yakalandı.
Söz konusu terörist PKK ile bağını itiraf ederek saldırıyı kanlı örgütün istihbarat elemanı olduğunu söyledi.
Alçak saldırı sebebiyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybetti.