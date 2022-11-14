İstiklal saldırısı sonrası yeniden hatırlatalım: Terör örgütü PKK’nın geçmişi sivil katliamlarıyla dolu

Söz konusu terörist PKK ile bağını itiraf ederek saldırıyı kanlı örgütün istihbarat elemanı olduğunu söyledi.

Alçak saldırı sebebiyle 1984 İstanbul doğumlu Arzu Özsoy ve 2007 Ereğli doğumlu kızı Yağmur Uçar, 1988 Palu doğumlu Yusuf Meydan, 2013 Seyhan doğumlu Ecrin Meydan, 1982 Gümüşhane doğumlu Adem Topkara ile 1995 Rize doğumlu eşi Mukaddes Elif Topkara'nın hayatını kaybetti.