İstiklal Caddesi Türk bayraklarıyla donatıldı!
Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı. Saldırının olduğu bölge ise Türk bayraklarıyla donatıldı. Kırmızı-beyaza boyanan cadde, dron ile görüntülendi.
14.11.2022 14:19 - Son Güncelleme: 14.11.2022 14:19
İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından bölge, Türk bayrakları ile donatıldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren olay yerine gelen vatandaşlar, hayatını kaybedenlerin anısına bölgeye karanfil bırakırken, İstiklal Caddesi de Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayrakları ile donatıldı.