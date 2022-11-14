Haberler Haber Videoları “Gösterin bana, bebeğimi istiyorum” Anne Mevlide Meydan yürekleri dağladı! Ecrin ve babası Yusuf Meydan toprağa verildi!

“Gösterin bana, bebeğimi istiyorum” Anne Mevlide Meydan yürekleri dağladı! Ecrin ve babası Yusuf Meydan toprağa verildi!

“Gösterin bana, bebeğimi istiyorum” Anne Mevlide Meydan yürekleri dağladı! Ecrin ve babası Yusuf Meydan toprağa verildi!
14.11.2022 15:56

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İstanbul Taksim İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri, toprağa verildi. Ecrin’in annesi Mevlide Meydan, "Gösterin bana, bebeğimi istiyorum" diyerek fenalık geçirdi.

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İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısında yaşamını yitiren Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'in cenazeleri, toprağa verildi. Ecrin'in annesi Mevlide Meydan, "Gösterin bana, bebeğimi istiyorum" diyerek fenalık geçirdi.

Adana Kabasakal Mezarlığı'nda Yusuf Meydan (34) ve kızı Ecrin Meydan'ın (9) cenaze namazını İl Müftüsü Mehmet Taşçı kıldırdı. Baba Yusuf ve kızı Ecrin'e ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Tabutlar cenaze aracına konulduktan sonra anne Mevlide Meydan, "Gösterin bana, bebeğimi istiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren anne Mevlide Meydan, ambulansa bindirildi.

Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan'ın cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

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