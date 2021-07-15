İşte Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evleri! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın lüks tatil beldesinde...

FERRARİ VE YATI 2 MİLYON DOLARA SAYDI

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın konut projesi için kendisini Uruguay polisinin radarına sokan ve yakalanma sürecinin başlamasına neden olan 2014 model beyaz Ferrari 458 Spider aracını ve lüks yatını 2 milyon dolara karşılık olarak Uruguaylı ortağı Fernandino'ya verdiği bildirildi.