İşte Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki evleri! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın lüks tatil beldesinde...
Binlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan Çiftlik Bank kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da bir iş insanıyla konut projesi üzerine anlaşma imzaladığı ortaya çıktı. Maldonado şehrinde yer alan 12 villa üzerine gerçekleşen anlaşma için Tosuncuk'un kendisini Uruguay polisinin radarına sokan Ferrari ve lüks yatını 2 milyon dolar değerle anlaşma yaptığı iş insanına verdiği belgelendi.
Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın Uruguay'da konut projesi gerçekleştirmek üzere görüşmeler yaptığı ve daha sonra anlaşma imzaladığı ortaya çıktı.
Uruguay Savcılığı, Tosuncuk'un 2017'nin ve 2018'in başlarında Uruguaylı Fernandino isimli bir iş insanıyla lüks tatil beldesi Laguna Del Sauce'da konut projesi için görüştüğünü, daha sonra 12 villa için anlaşma imzaladığını belirtti.
SAVCILIK TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ
Uruguay'ın en lüks tatil beldelerinden biri olan Laguna Del Sauce'da yapılması planlanan 12 konutluk proje, Tosuncuk'un parasının kaynağının bilinmediği gerekçesiyle Savcılık tarafından iptal edildi.
Uruguay Savcılığı tarafından Chuy şehrinde gözaltına alınan Fernandino isimli iş insanının anlaşmayı doğruladığı aktarılırken, Savcılık Fernandino'nun Mehmet Aydın'ın sermayesinin yasa dışı niteliğini bildiğini söyledi.
FERRARİ VE YATI 2 MİLYON DOLARA SAYDI
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın konut projesi için kendisini Uruguay polisinin radarına sokan ve yakalanma sürecinin başlamasına neden olan 2014 model beyaz Ferrari 458 Spider aracını ve lüks yatını 2 milyon dolara karşılık olarak Uruguaylı ortağı Fernandino'ya verdiği bildirildi.