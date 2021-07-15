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Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü'nün suyunun hızla çekilmesi yüzünden öldüler

Türkiye, önceki gün Tuz Gölü'ndeki yüzlerce yavru flamingonun ölümüyle sarsıldı. Yaşanan bu olayın ardından akıllara gelen tek soru ise "Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü?" oldu. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, yaşanan bu üzücü olayı "Bu yıl fazla gelen flamingolar Tuz Gölü'nün farklı alanlarına da kuluçkaya yattı. Buralar Tuz Gölü'nün biraz daha dış kesimleriydi. Tuz Gölü'nün kuraklığa bağlı hızlı çekilmesinden yavru flamingolar hemen etkilendi" ifadeleriyle anlattı.

15.07.2021 13:06 - Son Güncelleme: 15.07.2021 13:12
Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü'nün suyunun hızla çekilmesi yüzünden öldüler

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini, popülasyonun fazla olmasının, Tuz Gölü'ndeki suyun hızlı çekilmesinin ve flamingoların besine ulaşamamasının yavru kaybına neden olduğunu söyledi.

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Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü'nün suyunun hızla çekilmesi yüzünden öldüler

Darılmaz, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinden flamingoların yaşamının pozitif etkilendiğini, insanların aktivitelerinin azalması ve evlere kapanmalarının flamingo popülasyonunda artışa neden olduğunu anlattı.

Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü'nün suyunun hızla çekilmesi yüzünden öldüler

Bu nedenle Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini ifade eden Darılmaz şunları kaydetti:

Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü'nün suyunun hızla çekilmesi yüzünden öldüler

"Tuz Gölü'nün iç kesimlerinde flamingolar koloni halinde duruyor. Yani 'Flamingolar tamamen ortadan kayboldu.' gibi ifadeler doğru değil. 'Tuz Gölü'nde sulama kanalı veya sulama amaçlı kanallardan gelen suların önlerinin kapatılması flamingoların ölmesine neden oldu.' gibi bir durum yok.

Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü'nün suyunun hızla çekilmesi yüzünden öldüler

Çünkü Tuz Gölü bu su kanallarıyla beslenmiyor. Bunlar kapatıldığında veya çiftçi kullandığı zaman flamingolara olumsuz etkisi olmaz. Bu net bir durumdur.