Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü'nün suyunun hızla çekilmesi yüzünden öldüler
Türkiye, önceki gün Tuz Gölü'ndeki yüzlerce yavru flamingonun ölümüyle sarsıldı. Yaşanan bu olayın ardından akıllara gelen tek soru ise "Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü?" oldu. Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, yaşanan bu üzücü olayı "Bu yıl fazla gelen flamingolar Tuz Gölü'nün farklı alanlarına da kuluçkaya yattı. Buralar Tuz Gölü'nün biraz daha dış kesimleriydi. Tuz Gölü'nün kuraklığa bağlı hızlı çekilmesinden yavru flamingolar hemen etkilendi" ifadeleriyle anlattı.
15.07.2021 13:06
- Son Güncelleme: 15.07.2021 13:12
Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini, popülasyonun fazla olmasının, Tuz Gölü'ndeki suyun hızlı çekilmesinin ve flamingoların besine ulaşamamasının yavru kaybına neden olduğunu söyledi.
Bu nedenle Tuz Gölü'ne bu yıl beklenenin üzerinde flamingo geldiğini ifade eden Darılmaz şunları kaydetti: