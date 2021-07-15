Tuz Gölü'ndeki flamingolar neden öldü? Flamingo sayısındaki artış ve Tuz Gölü'nün suyunun hızla çekilmesi yüzünden öldüler

"Tuz Gölü'nün iç kesimlerinde flamingolar koloni halinde duruyor. Yani 'Flamingolar tamamen ortadan kayboldu.' gibi ifadeler doğru değil. 'Tuz Gölü'nde sulama kanalı veya sulama amaçlı kanallardan gelen suların önlerinin kapatılması flamingoların ölmesine neden oldu.' gibi bir durum yok.