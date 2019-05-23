İşte rakamlarla gerekçeli karar ve oy hırsızlığının özeti...

İstanbul'daki sandıkların yüzde 10'unun yeniden sayılmasıyla CHP adayı İmamoğlu ile AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 29 bin 408'den 13 bin 729'a inmesi, Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı tespit edildi. YSK bunun ardından itirazları değerlendirerek İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK'nın bu kararının ardından gözler gerekçeli karara çevrilmişti. İşte rakamlarla gerekçeli karar ve yine rakamlarla oy hırsızlığının özeti...

23.05.2019 15:58 - Son Güncelleme: 23.05.2019 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





