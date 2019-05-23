İşte rakamlarla gerekçeli karar ve oy hırsızlığının özeti...
İstanbul'daki sandıkların yüzde 10'unun yeniden sayılmasıyla CHP adayı İmamoğlu ile AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 29 bin 408'den 13 bin 729'a inmesi, Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı tespit edildi. YSK bunun ardından itirazları değerlendirerek İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK'nın bu kararının ardından gözler gerekçeli karara çevrilmişti. İşte rakamlarla gerekçeli karar ve yine rakamlarla oy hırsızlığının özeti...
23.05.2019 15:58
- Son Güncelleme: 23.05.2019 16:19
İstanbul'daki sandıklarının yüzde 10'nun yeniden sayılmasıyla CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 29 bin 408'den 13 bin 729'a inmesi, Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı tespit edildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 31 Mart Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4'e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçelerinde de oy usulsüzlüğüne dikkat çekiliyor.
ESASEN YOK HÜKMÜNDE 108 SANDIKTA 30 BİN 281 SEÇMEN
- İstanbul genelinde, sayım döküm cetveli olmayan veya imzasız olmakla esasen yok hükmünde 108 sandıktaki oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 281
- 18 sandıkta oy sayım döküm cetveli hiç bulunmadı. 90 adet sandıkta sayım döküm cetvellerinde sandık kurulu imzaları bulunmadı.
- İzah edilemeyecek şekilde büyükşehir belediye başkanlığı sayım ve döküm cetvelinin düzenlenmediği 18 sandığın 16'sında ilçe belediye başkanlığı ve ilçe belediye meclis üyeliği için sayım döküm cetveli düzenlendi.