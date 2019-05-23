Başkan Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.

Sezgin'in ilim adamlığı konusundaki kararlı duruşuna yakından şahit olduğunu belirten Erdoğan, "Hocamız, aynı zamanda ülkesine ve milletine derin bir muhabbetle bağlıydı. Bu sebeple ömrünün son yıllarında eserlerini, kitaplarını, tüm birikimini ülkemize kazandırmanın, milletimizin istifadesine sunmanın gayreti içinde olmuştur. Eserlerinin büyük bir kısmını ülkemize kazandırdı. Bir diğer kısmı da şu anda mahkemelik. İnşallah o mahkeme de kazanılmak suretiyle onları da ülkemize getireceğiz." diye konuştu.