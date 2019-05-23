Başkan Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısına katıldı. Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden başarıyla mezun olan yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya çapında böyle bir bilim adamının (Fuat Sezgin) 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesinden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir." dedi.
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, salondaki katılımcıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik, toplantıya katılımları için teşekkür etti.
Erdoğan, 1 Temmuz 2018 yılında vefat eden Fuat Sezgin'i rahmet ve saygıyla andı.
Sezgin'in ilim adamlığı konusundaki kararlı duruşuna yakından şahit olduğunu belirten Erdoğan, "Hocamız, aynı zamanda ülkesine ve milletine derin bir muhabbetle bağlıydı. Bu sebeple ömrünün son yıllarında eserlerini, kitaplarını, tüm birikimini ülkemize kazandırmanın, milletimizin istifadesine sunmanın gayreti içinde olmuştur. Eserlerinin büyük bir kısmını ülkemize kazandırdı. Bir diğer kısmı da şu anda mahkemelik. İnşallah o mahkeme de kazanılmak suretiyle onları da ülkemize getireceğiz." diye konuştu.
"Eserleri araştırmacıların ve gençlerin hizmetine sunulacak"
Fuat Sezgin'in vefatından sonra müzenin hemen karşısındaki ebedi istirahatgahına defnedildiğini hatırlatan Erdoğan, "Hocamızın eserleri yanında şahsi kütüphanesi başlı başına bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek, gelecek nesillere aktaracağız. Hocamızın eserlerinden bir set de Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemizin en kıymetli bölümü olarak araştırmacılarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.