GaleriGüncel

Başkan Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısına katıldı. Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden başarıyla mezun olan yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.

23.05.2019 15:33 - Son Güncelleme: 23.05.2019 15:40
Başkan Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya çapında böyle bir bilim adamının (Fuat Sezgin) 1960 darbesinin ardından İstanbul Üniversitesinden uzaklaştırılması tarihimizin en büyük ayıplarından biridir." dedi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, salondaki katılımcıların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik, toplantıya katılımları için teşekkür etti.

Erdoğan, 1 Temmuz 2018 yılında vefat eden Fuat Sezgin'i rahmet ve saygıyla andı.

Başkan Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.

Sezgin'in ilim adamlığı konusundaki kararlı duruşuna yakından şahit olduğunu belirten Erdoğan, "Hocamız, aynı zamanda ülkesine ve milletine derin bir muhabbetle bağlıydı. Bu sebeple ömrünün son yıllarında eserlerini, kitaplarını, tüm birikimini ülkemize kazandırmanın, milletimizin istifadesine sunmanın gayreti içinde olmuştur. Eserlerinin büyük bir kısmını ülkemize kazandırdı. Bir diğer kısmı da şu anda mahkemelik. İnşallah o mahkeme de kazanılmak suretiyle onları da ülkemize getireceğiz." diye konuştu.

Başkan Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.

Gülhane Parkı içindeki Eski Has Ahırlar binası içinde açılan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesinin yerini, bizzat kendisine gezdirdiklerinde Fuat Sezgin'in belirlediğini anlatan Erdoğan, başbakanlığı döneminde müzenin hazırlığını merhum Sezgin ile birlikte yürüttüklerini aktardı.

Başkan Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.

"Eserleri araştırmacıların ve gençlerin hizmetine sunulacak"

Fuat Sezgin'in vefatından sonra müzenin hemen karşısındaki ebedi istirahatgahına defnedildiğini hatırlatan Erdoğan, "Hocamızın eserleri yanında şahsi kütüphanesi başlı başına bir hazine değerindedir. İnşallah bunları da vakıf ve müze bünyesinde en güzel şekilde koruyacak, değerlendirecek, gelecek nesillere aktaracağız. Hocamızın eserlerinden bir set de Cumhurbaşkanlığı Kütüphanemizin en kıymetli bölümü olarak araştırmacılarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, yüksek lisans öğrencilerine diplomalarını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınlanan bir genelgeyle 2019 yılını Fuat Sezgin yılının olarak ilan edildiğini, yıl boyunca yapılacak etkinliklerin koordinasyonuyla Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Kırıkkale Üniversitesinin görevlendirildiğini söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İşte YSK'nın yayınladığı 250 sayfalık İstanbul gerekçesinin özeti
İşte YSK'nın yayınladığı 250 sayfalık İstanbul gerekçesinin özeti