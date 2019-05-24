İşte CHP'nin İBB yalanları ve gerçekler! Tek tek açıklandı
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hakaretler yağdırdığı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanlarına ilişkin bir dizi tweet paylaşımında bulundu. İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler... Tek tek açıklandı.
24.05.2019 01:19
- Son Güncelleme: 24.05.2019 01:56
"SAYIŞTAY RAPORU: İBB, FETÖ'YE SEHVEN PARA AKTARDI" / YALAN
GERÇEK: "Beyazmasa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı" yönündeki iddialar kesinlikle yalandır! hiçbir ödeme yapılmamıştır.
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