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İşte CHP'nin İBB yalanları ve gerçekler! Tek tek açıklandı

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun hakaretler yağdırdığı Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve bazı basın yayın organlarının İBB yalanlarına ilişkin bir dizi tweet paylaşımında bulundu. İşte CHP'nin yalanları ve gerçekler... Tek tek açıklandı.

24.05.2019 01:19 - Son Güncelleme: 24.05.2019 01:56
İşte CHP'nin İBB yalanları ve gerçekler! Tek tek açıklandı
İşte CHP İBB yalanları ve gerçekler! Tek tek açıklandı

İşte yalan makinesi CHP'nin iftiraları ve gerçekler...

İşte CHP'nin İBB yalanları ve gerçekler! Tek tek açıklandı

"İBB'NİN BORCU SON 5 YILDA 20 KAT ARTTI" / YALAN

Gerçek: İBB'nin borç oranı 2014 yılından bugüne 3,34 oranında artmıştır.

İşte CHP'nin İBB yalanları ve gerçekler! Tek tek açıklandı

"SAYIŞTAY RAPORU: İBB, FETÖ'YE SEHVEN PARA AKTARDI" / YALAN

GERÇEK: "Beyazmasa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı" yönündeki iddialar kesinlikle yalandır! hiçbir ödeme yapılmamıştır.

İşte CHP İBB yalanları ve gerçekler! Tek tek açıklandı

"SAYIŞTAY'IN DENETİMİNDE ORTAYA ÇIKAN ZARAR TOPLAMI 753 MİLYON" / YALAN

Gerçek: 753 milyon milyon TL kamu zararı, hiçbir Sayıştay raporunda mevcut değildir. Sayıştay raporuna göre, 108.313 TL söz konusudur. Hukuki süreç devam ediyor.

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