İşte CHP'nin İBB yalanları ve gerçekler! Tek tek açıklandı

"SAYIŞTAY RAPORU: İBB, FETÖ'YE SEHVEN PARA AKTARDI" / YALAN

GERÇEK: "Beyazmasa tarafından düzenlenen gezilerde kamuya ait saray ve müze ziyaretleri için ödenecek bilet fiyatları düşük tutulurken, FETÖ'ye mali destek sağladığı iddia edilen grup tarafından işletilen özel işletmelere yüksek bilet ödemesi yapıldığı" yönündeki iddialar kesinlikle yalandır! hiçbir ödeme yapılmamıştır.