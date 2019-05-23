Binali Yıldırım'ın oyları nasıl çalındı? İstanbul'da sandıkta hangi hileler yapıldı? 23.05.2019 17:07

İstanbul'daki sandıkların yüzde 10'unun yeniden sayılmasıyla CHP adayı İmamoğlu ile AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım arasındaki farkın 29 bin 408'den 13 bin 729'a inmesi, Binali Yıldırım'ın 15 bin 679 oyunun çalındığı tespit edildi. YSK bunun ardından itirazları değerlendirerek İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. YSK'nın bu kararının ardından gözler gerekçeli karara çevrilmişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber canlı yayınında anlattı...