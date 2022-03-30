İşte KIZILELMA’nın vurucu gücü! Muharip İnsansız Savaş Uçağı’nın adı neden Bayraktar KIZILELMA?

Baykar Savunma'nın Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) üzerinde çalıştığı bilinen bir konuydu. Ancak projenin bu denli hızlı bir şekilde ete kemiğe bürünmesi sürpriz yaşattı. Çünkü MİUS projesi gerçekten de dünyada çok az sayıda ülkenin yapabileceği, pek de örneği olmayan işlerden biri.

Ancak kısa sürede çok önemli gelişmeler yaşandı. Henüz Akıncı'nın rüzgarı dinmeden 12 Mart'ta Selçuk Bayraktar "Üretim hattına 3 buçuk yıl sonra daha büyük ve daha çevik bir balık girdi" diyerek MİUS için kritik bir virajın dönüldüğü duyurdu.

Takvimler 27 Mart'ı gösterdiğinde ise Bayraktar kendi Twitter hesabından 'Kanadını taktık' mesajıyla KIZILELMA MİUS'un yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Selçuk Bayraktar'ın "12 yılı aşkın süredir hayalini kuruyoruz" dediği KIZILELMA MİUS'un 2023 yılında ilk uçuşunu yapması bekleniyor. Peki, KIZILELMA'nın sahalara çıkışı ne anlama geliyor?