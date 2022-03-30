SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: A400M filomuz tamamlandı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin A400M filosunun tamamlandığını belirterek, "TSK'nın taktik ulaştırma görevleri için tasarım ve üretiminde ortak olduğumuz A400M Projesi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için üretilen 10'uncu ve son uçağımız da envantere girdi." ifadelerini kullandı.
30.03.2022 18:26 - Son Güncelleme: 30.03.2022 18:40
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından da şu açıklama yapıldı:
"Hava Kuvvetleri Komutanlığının taktik ulaştırma görevleri ihtiyacı için ortak olunan A400M Projesi kapsamında Türkiye için üretilen son uçak Kayseri'ye konuşlandı. Tasarım ve üretiminde TUSAŞ'ın yer aldığı, TEI'nin motor üretiminde alt yüklenici olduğu uçağımız, öncekilere göre üst konfigürasyonda üretildi.
Söz konusu uçağın konsorsiyum dışı ilk kullanıcısının Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri olduğuna işaret edilen açıklamada, "2021 yılında imzalanan sözleşme ile Kazakistan, A400M uçağının dokuzuncu kullanıcı ülkesi olarak 2 adet uçak siparişi verdi. A400M Uçağı Nihai Montaj Hattı Ağustos 2007'de açıldı.