HAVA DURUMU | Meteoroloji’den son dakika uyarısı! Afrika’dan geliyor! Yarına dikkat! 28 kent alarmda

METEOROLOJİ'DEN MARMARA VE TRAKYA İÇİN 'FIRTINA' UYARISI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.