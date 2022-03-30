HAVA DURUMU | Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Afrika'dan geliyor! Yarına dikkat! 28 kent alarmda
Son dakika haberleri... Meteoroloji'den yarın hakkında son dakika uyarısı geldi. Yarın ve cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Meteoroloji tarafından Marmara Bölgesi ve Trakya için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 31 Mart 2022 Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı Toz Taşınımı bekleniyor.
Açıklamada "Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde Toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor" denildi.
Meteoroloji, "Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.
METEOROLOJİ'DEN MARMARA VE TRAKYA İÇİN 'FIRTINA' UYARISI
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile cuma günü ise Marmara Bölgesi genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/s) ve zaman zaman fırtına (60-80 km/s) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.