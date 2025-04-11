Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül'ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı.

İHMALLER BİR BİR SIRALANDI Geniş çaplı soruşturma kapsamında, uzman ekiplerden oluşan bilirkişi heyeti, incelemelerinin ardından 189 sayfalık rapor hazırladı. Yangının başladığı andan itibaren hem alınmayan yangın önlemleri hem de 78 kişinin ölümüne neden olan ihmaller zinciri, olay yeri ve kurtarılan güvenlik kamera kayıtları tek tek raporda yer aldı.

AFET YÖNETİM PLANLAMASI TEMEL AŞAMALARI BİLE KAPSAMAKTAN UZAK Raporda, otelde yangın öncesi ve yangın sürecinde yaşanılanlar dikkate alındığında, can ve mal güvenliği açısından olmazsa olmaz 'Afet Yönetim Planlaması'nın temel aşamaları kapsamaktan bile uzak olduğuna dikkat çekilerek şöyle denildi: "Otel için olası acil durumlar arasında yangın da belirlenmiştir. Ancak oluşturulan yangın ekibi ve yangın durumundaki ilk yardım ekibi yetersiz, tecrübesiz ve afet yönetimi için temel organizasyon ve sorumluluk tanımlarını karşılamaktan uzak kişilerden oluşturulmuştur. Afet Yönetim Planlaması içerik açısından yetersizdir ve gerçek yangın durumunda da otelde bulunmayan en basit/temel yangın mücadele altyapısı, olmayan sprinkler, yetersiz ve kapalı sensörler, hatalı merdiven ve asansör yapısı, gaz tahliye sistemi gibi unsurlar yangın eğitimi olmayan personel ile birleşince daha yangın başlangıç fazında hayati/kritik dakikalar boşuna harcanmıştır. Personelin mutfağı terk etmesinden yaklaşık 8 saniye sonra ızgara çelik kapıdan restoranda yangının anormal hızla arttığı görülmekte ve yaklaşık saat 03:27:10'da kamera tamamen siyah duman altında kalarak kayıt kapanmaktadır. Bu hızlı gelişim, mutfak personelinin yangını fark ettikleri zaman diliminde büyümüş olan yangının artık kişisel çabalarla söndürme olanağının olmadığını açıkça ortaya koymaktadır."

YANGIN TÜPÜ KESİNLİKLE KULLANILMAMIŞ

Raporda, güvenlik kamera görüntülerinde mutfakta lavabonun altında görülen yangın tüpünün yangın esnasında personel tarafından kullanılmadığı ifade edilerek, "Mutfak kısmına ait görüntüler incelendiğinde lavabonun altında bir yangın tüpü bulunduğu görülmektedir. Ancak personel herhangi bir yangın eğitimi almadığından dolayı bu tüpü kullanmayı yangın anında denememiştir. Hatta personel ifadelerinde bu tüpün yerini bile hatırlamadığını belirtmiştir. Olay yerinde yapılan keşif esnasında ifadelerde yer alan bu yangın tüpünün kesinlikle yangın sonrası yerinden alındığı belirlenmiştir. Yakın bölgede mutfak ve restoran gibi yapılan araştırmada da yangında kullanılmamış ve dolu olması gereken bu tüpe rastlanılmamıştır. Mutfak kısmında hava akımının olmaması nedeni ile bu alanda yangın gelişmemiş sadece gaz fazdan karbon kaplanması gerçekleşmiştir. Bu nedenle mutfakta mevcut tüm malzeme üzerinde karbon (is) kalıntı tabakası mevcuttur. Yangından sonra yerinden alınan yangın tüpünün izi net ve kesin olarak yangın tüpünün yangın esnasında kesinlikle kullanılmadığını ve sonradan yerinden alındığını göstermektedir ve felaketin boyutunun büyümesine neden olunmuştur" denildi.