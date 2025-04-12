SURİYE'YE DESTEKLER DEVAM EDECEK Başkan Erdoğan, Türkiye'nin, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğini belirtti.

İSRAİL'E SURİYE UYARISI: SABRIMIZI KİMSE YANLIŞ ANLAMASIN Öte yandan Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış programında yaptığı konuşmada Gazze'de soykırım suçu işleyen, Suriye'de provokasyon peşinde koşan İsrail'i uyardı.

Erdoğan, şunları söyledi: "Suriye'de etnik ve dini aidiyetleri kaşıyarak, ülkedeki azınlıkları hükümete karşı kışkırtarak 8 Aralık devrimini dinamitlemeye çalışıyor. Bakın, Türkiye'nin bu konudaki tutumu gayet nettir. Biz komşumuz Suriye'de 14 yıl süren çatışma ve istikrarsızlığın yükünü en fazla çeken, bunun bedelini ödeyen ülkelerden biriyiz. 8 Aralık devrimiyle sadece Suriye'de değil, tüm bölgemizde kalıcı istikrarın tesisine yönelik yakalanan fırsatın heba edilmesine izin veremeyiz. Suriye'nin yeni bir istikrarsızlık girdabına sürüklenmesine göz yummayız. Toplam 911 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğumuz komşumuz Suriye'nin toprak bütünlüğünü, istikrarını ve güvenliğini kendimizden ayrı görmediğimizi, burada özellikle dile getirmek istiyorum.