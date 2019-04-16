AK Parti İstanbul'daki seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ya olağanüstü itirazını yaptı. 3 bavul belge ile YSK'ya gelen AK Partili yetkililer, usulsüzlüklere ilişkin somut delilleri kurullara sundu. Peki AK Parti'nin YSK'ya verdiği belgelerde neler var? A Haber canlı yayınında Kerim Ulak bavullardaki belgelerde neler olduğunu açıkladı.
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu 3 bavul belgede neler var?16.04.2019 17:44
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